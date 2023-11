A tervezetről a Balaton Fejlesztési Tanács ülésén is elhangzottak aggályok azzal kapcsolatban, hogy a polgármestereknek lesz-e beleszólásuk a közterületre kihelyezett, esetleg a településképet rontó reklámhordozók kihelyezésébe.

A siófoki városházától megtudtuk, hogy jelenleg az önkormányzat településképi eljárást folytat a különböző reklámok és reklámeszközök kihelyezése tekintetében. Azt is közölték, hogy a törvénytervezet alapján csak tudomásulvételi eljárást lehet lefolytatni. Ezzel kapcsolatban a városháza úgy fogalmazott: a tervezett módosítás miatt az önkormányzatoknak, főépítészi irodának nem lesz lehetősége beleszólni a településképet befolyásoló plakátok kihelyezésébe. Ugyanakkor ezen szempontok sok esetben hatással és összhangban vannak a hosszabb távú fejlesztési és beruházási elképzelésekre, a területek későbbi funkcióváltozásainak terveire, valamint az adott település egyéb közterületeket érintő szabályozásaira. Véleményünk szerint ezért az említett szempontok figyelembevétele a továbbiakban is indokolt lenne.

Sütő László marcali polgármester kérdésünkre azt mondta: az önkormányzati hatáskörök egy jelentős része már elkerült a településektől, ez egy újabb ilyen lesz. – Ez ellentétes az önkormányzat érdekeivel, mert eddig a településképi szabályban meg lehetett azt akadályozni, hogy egy óriásplakát rontsa a városképet, de ezentúl erre nem lesz eszközünk – mondta a városvezető.

Kaposváron viszonylag kevés óriásplakát-kihelyezési lehetőség van, így ott várhatóan nem hoz nagy változásokat a törvény. Tabon is hasonló a helyzet, de vannak olyan városok, ahol ezek erdejében érezheti magát az autós.