A somogyi üzletek többsége rugalmasan kezeli a csereigényeket, próbálnak a vásárlók kedvében járni. – Drágám, ez milyen lett? – kérdezte érdeklődve férjétől egy vásárló az egyik kaposvári sport­áruházban az új ruhadarab próbálása közben. Elmondta, hogy a karácsonyra ajándékozott melegítő nadrágja szűkebb lett a kelleténél, de szerencsére pont volt egy nagyobb belőle az üzletben, így már csütörtökön ki tudták cserélni. Sokan érkeztek az üzletbe csere szándékával, mások az ajándékkártyájukra töltött összeget vásárolták le karácsony után.

– Testvéreméktől ajándékkártyát kaptunk, a férjem éppen két farmernadrágot próbál – mutatott az öltözőfülkére Jantekné Pánger Erika. Szerinte az ajándékkártya nagyon hasznos, mert azt vásárolhatnak belőle, amire szükség van. – Korábban volt cserénk is, de idén meglepő módon sikerült mindenkinek eltalálni a méretét. Az üzletek nagyon rugalmasak, csak jó tapasztalataink vannak – jegyezte meg a vásárló.

Béni Barnabás, az egyik kaposvári sportáruház üzletvezető-helyettese elmondta: a nyitást követően is sokan tértek be hozzájuk. – Ha nem tetszik, nem jó a méret, mást szeretne inkább, akkor cserélünk, vagy kérésre rendelünk méretet, de lehetőség van pénzvisszaadásra vagy a vételár ajándékkártyára töltésére is – tette hozzá. Az idén a topsláger a márkás díszdobozos zokni volt, a gyerekeknek melegítőt kerestek, az idősebbeknek minőségi papucsot vittek. Sapkából, sálból, pulóverből is szépen fogyott. – Sokan nem dolgoznak a két ünnep között és ilyenkor még bőséges a választék, emiatt most jönnek a legtöbben az üzletünkbe – tette hozzá Béni Barabás.

Több áruház már most akciókkal várta a vásárlókat.

– Ezt a meleg pulóvert néztem ki, mindjárt meg is próbálom, mert ha jó, akkor most húsz százalékkal olcsóbban tudom megvenni – mondta el Pintér Beáta. Hozzátette: folyamatosan figyeli a kedvezményeket, mert így sokat lehet spórolni a ruhákon.

Igyekeznek mindent kicserélni

Ha hibás a termék, kötelesek cserélni, de ha nem tetszik a szín, vagy nem jó a méret, akkor nem muszáj másikat adni helyette – mondta el Csapláros Imre, a Békéltető Testület somogyi elnöke. Az internetes vásárlásra más szabály vonatkozik, a vevőnek 14 nap elállási ideje van, a határidőt betartva döntését nem szükséges megindokolnia. A tapasztalatok alapján évek óta egyre rugalmasabbak az üzletek, a karácsonyi ajándékok kapcsán kevés panasz érkezett hozzájuk. Fontos, hogy a kapott nyugtát, blokkot, jótállási jegyet mindenképpen őrizzük meg. Csapláros Imre elmondta, hogy a legtöbben női lábbeli állapota miatt keresik fel a testületet. A panaszosok csaknem fele a szolgáltatások, mint például napelemrendszerek telepítése, vagy közüzemi számlák miatt keresik a testületet.