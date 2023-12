A rendezvényt a fonyódi Palonai Magyar Bálint Általános Iskola diákjainak, az I. Gyermekhuszár és Tüzér Bandérium bemutatója nyitotta meg. Kiss Szilvia főosztályvezető köszöntőjével folytatódott a program. A bázisintézményeket pályázat útján különböző intézménytípusból választja ki a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ és a bírálóbizottság javaslatai alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese. Az új pályázati ciklus 2023-ban kezdődött.

– Szerettük volna, ha ezt az időszakot ismerkedéssel kezdenénk egy ilyen lazább workshop, jellegű bemutatkozó napon, mondta a főosztályvezető. Aki hozzátette: azokat a szaktanácsadókat is meghívták, akik részt vesznek a bázisintézmények munkájában és terjesztik a jó gyakorlatokat. Ezért az ismerkedés mellett lehetőség nyílt a kapcsolatok bővítésére, se ezáltal a szaktanácsadókkal való hálózatosodásra. Kiss Szilvia kiemelte a Kaposvári POK vármegyéken is átível, hiszen Tolna is hozzájuk tartozik, így onnan is érkeztek bázisintézmények.