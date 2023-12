Csattog az olló, hullik a vessző, elkezdődött a szüret a kelevízi önkormányzat kertjében. Húszezer tő amerikaifűz-vesszőt gondoznak itt egy hektárnyi területen. – Amikor a dér megcsípi és lehullik a levele, azután kell betakarítani a növényt – mutatta a halmokban lévő vesszőket Vargáné Balatincz Krisztina, a település polgármestere. Hozzátette: a tövüktől 2-3 centire vágják le a vesszőket, majd a tisztázást követően osztályozzák, végül bekerülnek a fonónők keze közé. Ahhoz, hogy szép termést tudjanak szüretelni, egész évben gondozniuk kellett a vesszőket. A töveket öntözték, kapálták, permetezték. – Négy éve döntöttük el, hogy megpróbáljuk a kosárfonáshoz szükséges alapanyag egy részét magunk termeszteni. Munkaigényesebb ugyan, de rengeteget tudunk spórolni – emelte ki a polgármester. Megjegyezte azt is, hogy miután kézzel szálanként levágják a vesszőt, utána tisztítják és osztályozzák méret szerint. A vesszőket száraz, hűvös helyre teszik, s fonott kosarak alapanyagaként szolgálnak. A tervek szerint február végén végeznek a betakarítással.

Tizenöt közmunkás fonja a kelevízi kosarakat. Munkájukat helyben és online is értékesítik. – A koronavírus alatti bezárások miatt döntöttük el, hogy a közösségi oldalra feltesszük a termékeinket. Küldtünk már Egerbe, Debrecenbe is kézműves termékeket – mondta el Vargáné Balatincz Krisztina. Hozzátette: a slágertermék a bevásárló- és a fáskosár, de igen népszerűek a nyomott mintás Mikulás-zsákjaik is. Varróműhelyükben a kosárbélés mellett pamut körsálak is készülnek, amelyek között a virág- és kalocsai mintásak a legkelendőbbek.



Mikuláskor nyit a bolt

Öt évvel ezelőtt nyílt meg Kelevízen az Arany Kézművek Boltja, ahol helyi és környékbeli közmunkások portékáit kínálják. A régi Áfész-épület nem volt túl jó állapotban, szerették volna felújítani, ami most sikerült is.

– December hatodikán, az ötéves évforduló napján adjuk át a megújult üzletet a vásárlóknak. A létesítményt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 73 millió forintból korszerűsítettük – mondta el Vargáné Balatincz Krisztina, a település polgármestere. Hozzátette: kicserélték a nyílászárókat, a villany- és fűtésrendszert modernizálták. – A saját fonott termékeink mellett más somogyi települések közmunkásainak alkotásai, őstermelők portékái képezik a bolt kínálatát és természetesen szezonálisan friss zöldség és gyümölcs is lesz a polcokon – sorolta a polgármester.



Fotó: Kovács Tibor