A kisebbek a nagykanizsai Dió Team terápiás kutyusaival az idén is találkozhattak, a nagyobbak pedig nemcsak honvédelmi foglalkozáson vettek részt, hanem az ápolói, lelkészi hivatásról, illetve a Nagyatádi Fotókörről is hallhattak.

A gimnazistákat a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarától érkezett vendég tájékoztatta az érettségi utáni szakképzés és szakmatanulás lehetőségeiről. A csurgói református intézmény volt tanulója, Peti Soma József másodéves egyetemi hallgató a diákéletről is beszélt. Fehér Sára állatorvos online jelentkezett be a Kajmán-szigetekről, tanulmányairól, munkájáról is mesélt a diákoknak. Az intézmény általános iskolásai a nap keretében ellátogattak Nagykanizsára, ahol először egy cipészműhelyben jártak és kipróbálhatták ezt a mesterséget. Ezután a Cukker Művek Kávéházba mentek, itt többek közt cukrászati termékeket kóstolhattak és az iparművészeti vándorkiállítást nézték meg. Fodrászüzletben is voltak, ahol éppen egy női vendég haját melírozták.

Adventi kiszállás a diákoknak

Hetedikes diákok lelkes csapata Fejér István lelkész, vallástanár vezetésével adventi kiszálláson vett részt a lábodi református gyülekezetben. Az istentiszteleten igehirdetése középpontjában Mária személye állt. Hangsúlyozta, hogy a reformátusok számára is lehet Jézus anyja példakép, az el- és befogadásban. A csokonais diákok énekkel, verssel szolgáltak az ünnepi alkalmon.