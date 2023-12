A szennai Farkas Gergely és Farkas-Túri Enikő jóvoltából kis hokedlibetlehem is látható a tárlaton. – Azt tapasztaljuk, hogy az ünnepek közeledtével nagyon sokan térnek be a kiállításra, több felnőtt és gyermek csoport jelentkezett be – mesélte az igazgatóhelyettes.

Megjegyezte: a fiatalok körében érthetően az állatok a legkedveltebb figurák, valamint a textilfigurákat, a babákat is nagyon szeretik. A tárlat január végéig látható a Marcali Korzóban a Veszprém Balaton 2023 EKF programsorozat részeként. A partnertelepüléseiken, Vörsön, Kéthelyen és Balatonberényben, Holládon téli ünnepkört bemutató ingyenes időszaki kiállításokat is láthatnak az érdeklődők.

A múzeumigazgató-helyettes hozzátette: a Balaton sarkában mindig is nagy hagyománya volt a betlehemkészítésnek. – A vörsi, holládi, balatonberényi, kéthelyi csoportok bábtáncoltató betlehemezéssel járnak házról házra, s felkeresik a közösségi tereket is. Samuné Bogyó Hajnalka megjegyezte: általában egy katona mondja a beköszönő szöveget, s kér beengedést a házba. A jászolt két angyal viszi és pásztorok kíséretében adják elő Jézus születésének történetét.

Fotók: Kovács Tibor

Ne csak lássák, hanem éljék is át

– Szerettük volna, hogy a gyerekek a tárlat megtekintése mellett interaktív foglalkozáson is részt vehessenek – mondta el Samuné Bogyó Hajnalka. A múzeumpedagógus hozzátette: a téli ünnepkör hagyományaira építve az óvodások, iskolások megismerkedhetnek a lucázással, a szentcsaládjárással és a bátáncoltatással is. – Több bábot készítettünk, valamint van kicsi esztergált lucaszékünk is és festett cserépbe búzát vetettünk, valamint fazékból a lányok gombócot húztak, hogy ki lesz a jövendőbelijük – mesélte Samuné Bogyó Hajnalka. Hozzátette: kedden tartják az idei utolsó foglalkozást, a kéthelyi iskolásokkal karácsonyi díszeket is alkotnak.