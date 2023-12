A Felzárkózó települések programban érintett falvak közül százötvennél is több kistelepülés lakói kapnak új, vegyes tüzelésű kályhát. A készülékek kiszállítása hetek óta tart, az utolsó darabokat a napokban adják át a rászorultság alapján kiválasztott családoknak, vagy egyedül élő idős embereknek. Az érintett települések többsége Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Heves és Baranya vármegyékben található, Somogyban 17 településen 123 kályhát osztottak ki. A legtöbbet, 14-et Pálmajorban, de Somogyfajszra, Csökölybe, Lakócsára, Táskára vagy Rinyakovácsiba is érkezett 10-10. Kőkúton öt kályha talált gazdára, a faluban a szociális tűzifából január elején is osztanak, sőt a Máltai Szeretetszolgálat is segít tűzifával.

– Próbálunk segíteni ahol tudunk, főként krízishelyzetben, mert egy kistelepülésen sokszor nehéz az élet, és karácsony előtt sikerült települési hozzájárulásként fejenként 8 ezer forintos támogatással támogatni a családokat – mondta Boros Anikó, Kőkút polgármestere, aki úgy tudja, hogy a kályhák jó helyre mentek.

Az egyik családhoz Gyöngyöspusztára vitték, egy másik helyen pedig egy olyan házba, ahol villany sincs. Úgy tudja, hogy a kályhák addig maradnak, amíg a családok nem tudnak maguknak sajátot vásárolni, ezért időszakonként felülvizsgálják a helyzetüket.

Nagy Lili, az istvándi Jelenlétpont munkatársa elmondta, hogy előzetes felmérés, helyszíni családlátogatás után történt a döntés. A faluban három kályhát igényeltek és ennyit is osztanak ki. Valóban a legszegényebbek jutnak így fűtőeszközhöz, mert azokat, akik dolgoznak, megpróbálják arra ösztönözni, hogy saját maguk oldják meg a fűtést.

A felzárkózó települések program támogatása – 2023 év december



Települések Kályhák száma Büssü 5 Csököly 10 Drávagárdony 5 Istvándi 3 Kastélyosdombó 5 Kazsok 5 Kőkút 5 Lakócsa 10 Mike 2 Nagykorpád 7 Ötvöskónyi 8 Pálmajor 14 Pusztakovácsi 5 Rinyaszentkirály 10 Somogyfajsz 10 Somogyszentpál 9 Táska 10

Forrás: Felzárkózó települések program, Máltai Szeretetszolgálat