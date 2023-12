Novemberben az Országgyűlés nagy többséggel, 170 igen szavazattal fogadta el, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) kezdeményezését, december első péntekét a Magyar Vállalkozók Napjává nyilvánították. Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy a vállalkozások adják a magyar gazdaság tartópillérét, több millió család egzisztenciáját biztosítják, ráadásul az elmúlt évtizedben látott példa nélküli fejlődés – az 1 millió új munkahely létrehozása, a keresetek háromszorosára növelése, valamint a regisztrált álláskeresők számának történelmi mélypontra szorítása – nélkülük nem valósulhatott volna meg.

„A kormányzattal a gazdaságpolitikáról jó és konstruktív párbeszéd zajlott az elmúlt 13 évben” – nyilatkozta nemrég Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) elnöke. Különösen jeles ünnepnek nevezte december 1-ét, hiszen a VOSZ kezdeményezésére az Országgyűlés egyhangúan nyilvánította december első péntekét a Magyar Vállalkozók Napjává, ezzel kifejezve, hogy ideológiától és pártállástól függetlenül, egyöntetűen támogatják és elismerik azok munkáját, akik a magyar piacgazdaság fejlesztésében vállalkozóként, vállalkozás-vezetőként eredményesen dolgoznak.

A VOSZ már több mint 20 éve ismeri el és díjazza ezen a napon a hazai, kiemelkedő teljesítményt elérő vállalkozásokat. Az idei évben Török István, a Török Kft. tulajdonos ügyvezetője kapta ezt az elismerést. A Török Kft. megalakulása óta családi tulajdonban van és már több mint 30 éve szénacél, rozsdamentes acél, illetve alumínium félkész- és késztermékek tervezése és előállítása mellett acélszerkezetek gyártásával foglalkozik Kaposváron. Tevékenységük minden technológiai folyamatot lefed, melyeket mind a kaposvári telephelyükön végeznek, több mint 100 alkalmazott segítésével.

Török István 32 éve építi a vállalkozását, nehéz éven vannak túl, de a leépítések helyett bővülés és a partneri kör kiszélesítése mellett tették le voksukat, így sikerült megtartani a forgalmat és a munkavállalókat. Csizmadia Gábor, a VOSZ Somogy vármegyei szervezetének elnöke személyesen is gratulált a díjazottnak. Kiemelte: „áldozatvállalás nélkül nem lehet sikereket elérni. Továbbá a kitartó munka is elengedhetetlen, hogy versenyképes üzleti rendszereket és szakmai közösséget építsünk a térségben. Török István mindezen érdemekkel jeleskedik, és egyben példát is mutat a Somogyi vállalkozásoknak.” Hozzátette, hogy a vállalkozások egyaránt hozzájárulnak a nemzetgazdaság fejlődéséhez és a közérdekhez is. Ők a gazdaság motorjai, akik adófizetésen keresztül is jelentősen hozzájárulnak az ország működőképességének fenntartásához és fejlődéséhez, továbbá tőkéjükkel képesek stabilizálni a magyar gazdaság működését és munkát adnak az embereknek. „Most fény és ünneplés keretein belül megkapják a méltó elismerést mindezen hozzájárulásaikért.”

A VOSZ változatlanul a magyar munkavállalók foglalkoztatását részesíti előnyben, ezért továbbra is mindent elkövet a belső tartalékok mozgósítása, az atipikus foglalkoztatási megoldások terjedése és ösztönzése érdekében. A VOSZ jövőre kiemelt területként kezeli a fenntarthatóság és a zöldenergia kérdését, amely részeként a cégek környezetterhelésének csökkentésére irányuló gyakorlatok fontosságát szeretnék kiemelni és a mindennapi rutin részévé emelni, amelyek meghonosításában a szövetség tagszervezeteivel közösen élen akar járni.