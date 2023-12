A 7,5 méter hosszú, 6 oktávból álló, egyedi kivitelezésű, monumentális hangszert nevéből adódóan lábbal lehet megszólaltatni. Vagyis rá kell állni a billentyűkre, így aztán a méreteiből fakadóan akár 3-4 ember is kellhet egy komolyabb darab lejátszásához. A lábzongorán való játék csoportos tevékenység, tehát akár csapatépítőnek sem rossz. De arra fel kell készülniük a „zenészeknek”, hogy könnyű elfáradni játék közben. – Tíz éve láttam egy Amerikában készített lábzongorát az interneten, ekkor határoztam el, hogy készítek egyet, mondta érdeklődésünkre Lubics László, aki kántorként tevékenykedik Balatonbogláron és 25 évig dolgozott hitoktatóként.

A zene mindig is az élete része volt, hiszen korábban muzsikált is, nem meglepő módon billentyűsként. A másik számára nagyon vonzó terület volt az elektronika, hiszen tv szerelőként is dolgozott. – Próbálkoztam a lábzongora elkészítésével, de akadályokba ütköztem, mert nem voltak megfelelő gépeim a legyártására. Több iparossal is beszéltem, hogy készítsék el, de nem jártam sikerrel. Végül vettem egy CNC marógépet három éve és a prototípust azzal alkottam meg. Nem értettem a CNC-zéshez, de Fonyódon találtam egy szakértőt, aki megtanított rá, valamint egy villamosmérnök is segítségemre volt az elektronika megtervezésében és kivitelezésében, vázolta a lábzongora születésének történetét a készítője.

A Piadanza névre keresztelt, főként műanyagból készült hangszernek nincs állandó helye, oktávonként szétszerelhető és szállítható. – A premier első állomása Balatonboglár, 56-osok tere, ahol Advent első vasárnapján a városi gyertyagyújtás ünnepi fényét fogja emelni. Aki lemarad, ne aggódjon, a következő hetekben például Budapesten is felbukkan a Piadanza. December 23-án fellépünk vele az Allee Bevásárlóközpontban tette hozzá Lubics László.

Lubics László hosszú távú tervei közt szerepel egy az időjárás viszontagságainak ellenálló fix lábzongora építése, amely akár Balatonboglár újabb különleges attrakciója lehetne.