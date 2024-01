A parti sáv egyes részein és a kikötőkben kialakult 2-3 centiméteres jég a közlekedésre, valamint a sportolásra is alkalmatlan, hívta fel a figyelmet erre a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető szilárdnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos a szerkezete. A következő napokban sem várható, hogy ez a vékony jégréteg lényegesen vastagodjon, hízzon, hiszen napközben a déli órákra plusz 3-4 Celsius-fok várható, míg éjszaka sem lesz –4 C-nál hidegebb a Balaton mellett. Várhatóan a jövő héten az enyhén melegedő időjárás és a szél hatására az eddig a kikötőkben vagy a part melletti vízterületeken képződött jég tovább mosódik, törik, vagy teljesen el is tűnhet. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság is felhívja a figyelmet az óvatosságra. Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, kikötők és veszteglőhelyek területén valamint a folyóvizeken.