A könyvek és az olvasás szeretete sosem megy ki igazán a divatból – hangzott el a Kaposvári Polgári Casino legutóbbi találkozóján, ahol Bekes József újságíróval, könyvgyűjtővel beszélgetett Szép Tamás, a Polgári Casino tiszti karának elnöke. – Minden olvasással eltöltött óra a magyar nemzet megmaradásához szükséges. Abban a korban élünk, amikor az okostelefonok és internetes játékok teljesen hatalmukba kerítik a fiatalokat. Kellenek a jó példák, hogy lássák ők is, milyen fontos és sok tudást hordoz egy-egy könyv – mondta Bekes József. A könyvgyűjtő tíz különleges kötetet mutatott be a rendezvényen, köztük egy ritka Kozma Lajos-könyvet. Az utolsó ábrándok 1907-es kiadását a megjelenésekor dedikálta az író Kunffy Lajos somogytúri festőművésznek. Takáts Gyula első kötetét, A kút 1935-ös kiadását is láthatta a közönség, amelyet 90 éve egy pécsi egyetemi társának dedikálta a költő.

Bekes József már 20 éve gyűjt különleges köteteket. Négyezres gyűjteményéből ezerkilencszáz dedikált könyv. József Attila és Radnóti Miklós kézjegyét őrző könyvei is vannak, s gazdag helytörténeti- és Takáts Gyula-gyűjteménnyel is rendelkezik Bekes József.