Prima Erzsébet és Vaskó Richárd hét éve alkot egy párt. Idén májusban szeretnének összeházasodni. – Családi házban lakunk és a kertben tarjuk az esküvőt, negyven főt hívtunk meg – mondta el a vőlegény. Hozzátette: a kiállításra elsősorban gyűrűk vásárlása miatt látogattak el. – Spóroltunk már előre, mert az árak csak felfelé mennek és a határ a csillagos ég – mondta el menyasszony. Németh-Zentai Zsuzsanna, az egyik kaposvári virágszalon üzletvezetője elmondta: szeretnék levenni a terhet a menyasszonyok válláról és a meghívótól át a köszönő ajándékig, a virág díszítésig mindent biztosítanak. – Azt tapasztaljuk, hogy a pasztell színek mellett kezd egy fiatalos vonal bejönni, az élénk színek dominálnak – tette hozzá.



Lovász Márta kaposvári divattervező nem csak a menyasszonyokra, hanem a násznép öltöztetésre is hangsúlyt fektet. – A fekete és a piros továbbra is tilos, a pasztell színek mellett a magenta és a korall dominál, amelyet bézzsel, fehérrel kombinálunk, természetesen elegáns cipőt, táskát, fejdíszt és kalapot is biztosítunk – mondta el Lovász Márta. Kőszeginé Törköly Ágnes, a nagy múltú balatonboglári esküvői szalon tulajdonosa elmondta: a kezdetek óta részt vesznek a kiállításon. Szerinte az esküvői ruhákat tökélyre fejlesztették a tervezők, nagyon széles a paletta a bohém vonaltól a királylányos fazonig. – 2024-ben a krém és a halvány púder színek a divatok, a csipke továbbra is domináns, valamint az áttetsző fazonok hódítanak – tette hozzá. A siófoki Liptay Bidó Anikó aranyműves saját készítésű eljegyzési és jegygyűrűit mutatta be. – Sokan kérik a klasszikus sárga, fényes karikagyűrűt, de a fehér arany ékszerek is népszerűek – tette hozzá. Járfás Rózsa, az egyik kaposvári étterem és panzió tulajdonosa azt tapasztalja, hogy a párok minél később foglalnak, nem ritka, hogy az esküvő előtt egy-két hónappal kérnek időpontot. Hozzátette: mindig a helyszín és a szolgáltatók kiválasztása legyen az első, náluk a leggyakoribbak az 50-60 fős esküvők és okos szervezéssel a párok sokat tudnak spórolni. Berkes Sándor és párja Edit esküvői táncoktatásban nyújtott segítséget, de a kiállításon lehetőség volt szelfigép és csoki szökőkút foglalásra is.