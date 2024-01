A megyei könyvtár dolgozói gondoltak egy nagyot, edzőt fogadtak, és vezetett tréning keretében kezdték el renoválni testük könyvespolcait. Így hoztak össze két olyan, mindeddig felénk párosíthatatlannak gondolt fogalmat, mint a munkahely és az egészségfejlesztés.

A hagyományos – és ha szerencsénk van, idejétmúlt – felfogás szerint a munkahely az a helyszín, ahol megállás nélkül munkát végzünk, melyért aztán jó esetben tisztes bért kapunk. Az ilyen fajta gondolkodásba aztán nem is fér el semmi más, csak a megfeszített munka. Szerencsére már kevés olyan munkahely van, ahol ne lehetne pár percet lazítani, kiugrani a mókuskerékből, hogy aztán megújult erővel kezdjünk el újra tekerni.

Ha ezeket az „üresjáratokat” is hasznosan szeretné a munkáltató kiadni, akkor már nem is olyan földtől elrugaszkodott, hogy sportolási lehetőséget biztosít. Pár éve még értetlenül néztük az amerikai techcégeket, akik a dolgozóiknak konditermet, csocsóasztalt, vagy éppen teniszpályát biztosított. Amellett, hogy közben a büfét vagy a munkahelyi konyhát telerakta egészséges ételekkel, melyekből az alkalmazottak korlátlanul fogyaszthattak.

Na itt még persze nem tartunk, de jó látni, hogy az egyre népszerűbb egészségtudatosság lassan azért éket ver a foglalkoztatás évszázados monolitjaiba. Mert így lassan lecserélődhet az igencsak utált vadkapitalista nézet, hogy a munkaerő csak kellék, amit fáradása, betegsége esetén csak le kell cserélni, mondjuk kettő olcsóbbra. Helyette talán majd megerősödik az a felfogás, hogy a dolgozó érték, akinek képzésébe időt, energiát tettünk. Ezért megbecsüljük és óvjuk. A könyvtár így lett a napokban egy kicsit jobb munkahely. Remélem, többen követik majd a példáját, mint ahányan furcsállják.



