Csak megfelelően biztosított újévi fürdőzésen vegyünk részt, figyelmeztetett szilveszterkor a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. A néhány fokos vízben bárki bajba kerülhet, még a jó egészségi állapotban lévők is, különösen ha későn feküdtek le, és még alkoholt is fogyasztottak. A hideg víz viszonylag gyorsan képes megváltoztatni legtöbb szervrendszerünk működését is.