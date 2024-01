Egy kispárnát helyezett a fagyos kőre a belvárosban, mellé tett egy kis tálkát az aprópénznek, úgy ücsörgött Berkes Zsolt. Volt már szakács, felszolgáló, villanyszerelő és biztonsági őr is, de most csípőprotézisre vár, és alig tud mozogni. A nagy hidegben is kijár, hogy kéregessen.

– Nincs más jövedelmem, ebből tudom fenntartani magam – vallotta be a tősgyökeres kaposvári férfi. – A szegényebb ad, a gazdag félrenéz, sokan semmibe vesznek, de a normális emberekkel jó beszélgetni. Intézik a leszázalékolásomat, utána jobb lesz az élet. Vonattal jövök a hajléktalan szállóról mindennap reggel 7 órakor, és este 6-ra vissza. Nagy a hideg, de muszáj kibírni, bár sokan feladják. A gyengék elhullanak, az erősek túlélik...

– Nem vagyok fagyos, de a kezem fázik ilyenkor, és bottal járok – mondta Babodi Gyula, aki inkább a szállón töltötte a délelőttöt. – Itt van kávé, étel, az utcán csak a hideg van...

Nagyjából 115 hajléktalannal van napi kapcsolatuk a kaposvári Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ munkatársainak. Már a téli krízis időszak kezdetén azt látták, hogy minden héten jön új jelentkező: van aki a kórházból, más a lakhatatlanná vált, fűtetlen ingatlana miatt.

Fotók: Lang Róbert

– Már a krízisidőszak alatt is sokan jöttek az intézménybe, és kértek segítséget – mondta Nagy Bernadett intézményvezető. –Az utolsó két éjszaka 87-en, illetve 88-an voltak az éjjeli menedékhely 71 férőhelyén. A 21 férőhelyes női részleg is tele van, ez a tendencia tavaly kezdődött, pótágyakat kellett betenni. Igyekszünk mindenkinek segíteni, hiszen a vörös kódnak az a lényege, hogy aki a fűtését nem tudja megoldani, a szociális intézményeknek be kell fogadniuk. Napi háromszori étkezést tudunk biztosítani, lehet tisztálkodni, mosatni, van orvosi ellátás és könyvtár.

Az a tapasztalat, ha beáll a nagy hideg, akkor a hajléktalanok bejönnek a szállóra, és éjjel bent alszanak, mert ez biztonságot jelent. Ha valakit zavar a zárt intézmény, akkor a mobil iglukban is tartózkodhat, ebből hat van, és egész évben tele. Ha még többen jönnének, aludhatnak matracon az aulában, és és ha szükséges a nappali melegedőt is meg tudják nyitni ebben a helyzetben. Nagy Bernadett kiemelte, ha valaki az utcán bajba került hajléktalant lát, értesítse a szállót.

Az utcai szolgálat este is járja a várost

A legnagyobb hidegben nagyon kevesen maradnak a szabadban, de az utcai szolgálat járja a várost. A munkatársaik este 8 óra után is kimennek, hogy megtudják ki maradt kint. A napokban láttak arra utaló jeleket, hogy van valaki a híd alá húzódott be, de nem találkoztak vele, ezért az is lehet, hogy korábbi vackot figyelnek. Csupán néhány fedél nélküli maradt az utcákon, de azokkal is tartják a kapcsolatot, sőt azokkal is, akik albérletben vannak, mert ők is jelezték hogy nehézségeik vannak. Nekik meleg ruházatot, izolációs fóliát is felajánlottak a hideg időszakra.