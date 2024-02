Sosincs túl késő elkezdeni egy tudatosabb életet élni és ehhez nem kell fitneszmodellnek állni vagy csodaszerekben hinni. Az első Termek Éjszakája Kaposváron erre kiváló példa volt, hiszen a résztvevő helyekre ingyenesen nézhettünk be.

Mivel egy nagy elhatározás eredményeképpen néhány éve edzőterembe már járok, ezúttal olyasmire adtam a fejem, amit még nem próbáltam szervezett formában: jógaoktatásra jelentkeztem. A sűrű napi programom miatt későn tudtam csak útnak indulni és aggódtam is amiatt, hogy nem érek oda időben. Ez azért lett volna kár, mert már azzal nagy lépést tettem, hogy éjszaka indultam útnak. Ráadásul nem partira, hanem jógaórára. Nagy nehezen, aggasztó bolyongás után megtaláltam a stúdiót, ahova regisztráltam, ám belépve olyan barátságos légkör fogadott, hogy egy percig sem aggódtam amiatt, hogy korábban még egy órán sem voltam. Régóta terveztem ezt, hiszen korábban csak online órákon vettem részt és az bármennyire is kényelmes és olcsó, nem ugyanolyan, mint amikor az oktató odajön az emberhez és megigazítja a lábát, vagy karját ászana közben. Otthon nincs visszaigazolás, hogy megfelelő-e a tartás gyakorlás közben és személytelen is egyedül egy laptop társaságában jógázni.

Találkoztam új emberekkel, köztük egy anyukával, aki megerősítette azt a vélekedést, hogy bárkinek lehet ideje sportolni, ha akarja. Az óra annyira ellazító volt, hogy nem arra kellett ügyelnem, hogy ne kalandozzanak el a gondolataim, hanem arra, hogy ne szenderedjek mély álomba.

Megérte kilépni a komfortzónámból és rááldozni a péntek estémet erre az élményre, mert az volt a javából! És pont ez a lényeg, hogy élményt adjon a sport. Eddig eljutni tényleg nem könnyű, sok kitartás, türelem és tanulás kell hozzá, viszont cserébe kaphatunk jó néhány egészségben eltöltött pluszévet.