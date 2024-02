Ahhoz, hogy a Valentin-napi terveidből a legtöbbet tudd kihozni, magabiztosnak kell lenned, és kevés dolog növeli meg úgy az önbizalmat, mint egy vonzó frizura és az ápolt haj. A Dyson hairstylistjai segítségével összeállítottunk néhány tuti hajápolási tippet – ha ezeket követed, partnered azonnal elámul, amikor megpillantja a frizurád.

Tovább nehezíti a dolgunkat, hogy bár a hajmeresztően hideg napok talán már mögöttünk vannak, a Valentin-nap még bőven beleesik a télbe, márpedig a téli klíma nem kedvez a hajnak és hajhagymáknak. Fejbőrünk kiszáradhat, viszkethet ilyenkor, ami intenzív faggyútermelés vezethet, és már el is jutottunk a megszokottnál jobban zsírosodó, száraz hajhoz és a korpásodáshoz – ami nemcsak egy meghitt randevún tud kellemetlen lenni.

A Dyson szakértői szerint ilyenkor jobban oda kell figyelnünk például arra, hogy hajunkat ne tegyük ki extrém hőhatásnak – hajszárításkor sem! –, ezért a megfelelő eszköz használata mellett érdemes a hajformázás, hajszárítás időtartamát lerövidíteni. Az alábbi 4+1 tanácsot megfogadva, kis odafigyeléssel a zord februári időben is pont olyan egészséges és fényes hajkoronával bújhatunk össze melegedni kedvesünkkel, mint egy fülledt nyári estén.

Ritkább hajmosás

A túlzott hajmosás megfosztja a fejbőrt a létfontosságú természetes olajoktól, amelyek hidratálnak és védenek. Erre a hidegebb hónapokban sokkal jobban kell figyelni a haj és fejbőr egészsége szempontjából, ezért érdemes kikísérletezni, hogy meddig tudod elnyújtani a két hajmosás között eltelt időt anélkül, hogy kényelmetlenül éreznéd magad. Amíg ezt kitapasztalod, addig érdemes száraz sampont használni, így a hajad illatos marad és megőrzi friss megjelenését. Néhány nap kihagyás után pedig kétszer olyan jól esik majd a randi előtti hajmosás.

A hidratálás télen is fontos

A megfelelő hidratálás nem csupán a szervezetednek és a bőrödnek, de a hajadnak is nélkülözhetetlen. A beltéri fűtés kiszárítja a levegőt, ezzel a hajat is, és száraz, hámló fejbőrt is okozhat. Ez ellen jó megoldás lehet, ha cseppentesz egy kevés olajat a hajkondicionálódhoz, így pótolhatod a nedvességet, ettől hajad puha és csillogó lesz, mindez pedig a hajvégnek is jót tesz. Erre a célra legjobb az argánolaj és a jojobaolaj, intenzívebb ápolás esetén pedig a ricinus- és a kókuszolaj kiváló megoldást lehet.

A (selyem)sapka jó barát

Egy szép sapka nemcsak csini kiegészítő lehet, amivel elcsavarhatjuk a nagy Ő fejét, de hajunkat is védi a hőmérséklet ingadozásának kellemetlen hatásaitól. Ám nem mindegy, hogy miből készült. A gyapjú a hajtöveknél zsírosodást, a gyapjú szövése pedig a hajvégeknél töredezést, szálkásodást okozhat. Ennek ellenszere a selyem, amely hipoallergén természetes anyag, viselése kíméli a hajszálakat és a fejbőrt. Csavard a hajad selyemkendőbe és arra vedd rá kedvenc sapkádat, esetleg válassz selyemmel vagy selyemtartalmú béléssel ellátott fejfedőt.

Égnek áll a hajad? Van megoldás!

Szórakoztató tud lenni a száraz hajjal járó elektrosztatikusság, de egy gyertyafényes vacsorán komikus látvány lehet, és megeshet, hogy partnered azt hisz, tőle áll égnek a hajad. Sokféle házi praktika létezik ennek elkerülésére (papírral, törölközővel való dörzsölés), de a Dyson mérnökei szerint a titok nyitja a megfelelő hajformázó eszköz használatában rejlik. A hajsimító tartozék kifejezetten hatékony a kikandikáló, fejünk búbján ágaskodó, rakoncátlan hajszálak megzabolázásában, segítségével gyönyörű, tükörsima hajkoronád lehet.

+1 Formázd, ne égesd!

A száraz és sérült haj egyik legfőbb okozója a nem megfelelő formázás. A hidegebb hónapokban a haj sérülékenyebb, a hőformázás, hajszárítás pedig ráerősít erre azzal, hogy gyakorlatilag elszívja a nedvességet a hajszálakból. Kevésbé köztudott, ezért a Dyson szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy az extrém hő hatására apró pórusok jelenhetnek meg a hajszálakon, amelyek a fényt szétszórják, megtörik, csökkentik a tükrözött fény mennyiségét így a hajad fényét is. Szerencsére ma már választhatunk olyan hajszárítót, amely intelligens hőmérséklet-szabályzással megakadályozza az extrém hőhatást, ennek köszönhetően szárítás közben véletlenül sem égeted a hajad. A kevésbé sérült hajszálak több fényt tükröznek, így egészséges és ragyogó hajjal kápráztathatod el szíved választottját.