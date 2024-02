A már veterán felvonulók mellett újonnan érkezők is részt vettek a IV. Autósfarsangon, amelyet még a pandémia idején hívott életre az ötletgazda Lajos Beáta. Még 2021-ben azért találta ki a rendezvényt, mert akkor a koronavírus-járvány miatt elmaradtak a farsangi programok az iskolákban és a szülőkkel közösen arra jutottak: nem szeretnék, ha gyerekeik kimaradnának a télűzés eme hagyományából. Az ötletet tett követte és idén már mintegy 80 résztvevővel és 50 kocsival masíroztak a farsangolók a tavasz felé.

Középen: Lajos Beáta, a rendezvény fő mozgatórugója.

Fotó: Németh Levente

Érintették Balatonlellét, Balatonboglárt és Balatonszemest is útjuk során, hiszen a rendezvény fontos célja volt, megismertetni a dél-balatoni vidék szépségeit a résztvevőkkel. – Idén is fantasztikus volt a hangulat és ötletes jelmezek készültek, mondta el lapunknak a rendezvény fő szervezője Lajos Beáta, aki szintén maskarába bújva vezényelte az összesereglett autósokat.

Kitettek magukért a sofőrök.

Fotó: Németh Levente



Résztvevők érkeztek Egerből, Budapestről, Biatorbágyról, Győrből és természetesen az északi partról is. Bogárhátúval és veterán verdákkal is érkeztek. Utóbbiaknak az Autósfarsang egyfajta bemelegítés volt a tavaszi túrák előtt, egy zöld Wartburg meg is adta magát a gumball feladatainak végrehajtása közben, amit el kellett vontatni. A többiek azonban be tudták fejezni a versenyt, amelyet a gyerekek élveztek a legjobban.

Együtt masíroztak a tavasz felé.

Fotó: Németh Levente

A nyertes a hazai pálya előnyeit kihasználó Kovács Péter, majdnem holtversenyben második a Cimbik csapata lett, akik egy cowboynak öltözött család volt. A jelmez szépségversenyben pedig egy hópihének álcázott Ford nyerte el a zsűri tetszését, de a panda Škoda és a vámpírmobil is nagyon mutatósra sikerült.