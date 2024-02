Majdnem 10 százalékkal kevesebb csecsemő született tavaly Somogyban, mint egy évvel korábban. A csökkenés évek óta tart. 2022-ben 2435, 2021-ben 2568, 2020-ban 2605 csecsemő született.

Farkas László Nándor, az 1500 lelkes Balatonszentgyörgy polgármestere azt mondta: falujában tavaly összesen öt gyermek született, a halálozások száma pedig meghaladta a negyvenet. – Hiába akarjuk bármivel is ösztönözni a fiatalokat, nagyon kevesen vannak, akik most alapítanának családot – emelte ki a település vezetője. – Azt látom, hogy nemcsak nálunk kezdett el fogyni a népesség, hanem a háttértelepüléseken is. Főnyed, Hollád, Somogysámson sajnos egyre inkább kiürül. A fiatalok elköltöznek a szomszédos városokba, vagy ahová elmennek tanulni, ott maradnak – tette hozzá Farkas László Nándor.

Nem ennyire drámai a helyzet

A valamivel több mint 600 lelkes Magyaregresen ennyire nem drámai a helyzet. Bodor Zoltán, a falu polgármestere lapunknak elmondta, tavaly megfordult a szám és kettővel többen születtek, mint amennyien meghaltak. A település vezetője hangsúlyozta, a különféle kormányzati kezdeményezéseknek és Kaposvár közelségének köszönhetően nagyon sok fiatal pár költözött a településre, ami a további gyarapodásra adhat okot.

Andocson évek óta majdnem állandó a településen élők száma. Werner Józsefné polgármester megkeresésünkre elmondta, szerencsére sok gyerek született az elmúlt években. 2021-ben és 2022-ben tíz-tíz, tavaly hét gyerekkel gazdagodott a falu közössége. – Már idén is van egy újszülöttünk és három kismamánk, akik majd hamarosan szülnek – emelte ki Werner Józsefné. – Igyekszünk a családoknak mindent megadni azért, hogy gyereket vállaljanak. Minden baba után 50 ezer forint támogatást nyújtunk. Minibölcsődével rendelkezünk, ahol hét gyereknek tudunk helyet biztosítani. Nagy az érdeklődés, ezért folyamatos a várólista – tette hozzá az andocsi polgármester.

Országosan egyébként 85 ezer 200 gyerek született tavaly, ami 3291-gyel kevesebb, mint 2022-ben.

Át kell alakítani a nyugdíjrendszert

Fináncz Judit szociológus lapunknak elmondta, az 1970-es évek végétől folyamatosan csökken a születések száma Magyarországon. Amikor 100 ezer alá esett a születésszám, akkor több kezdeményezést is bevezettek hazánkban, de hiába. – Az intézkedések csak a stagnálásra voltak jók – emelte ki a szociológus. – Az látszik, hogy rövid távon biztosan tovább csökken majd a születések száma. Ha minden évben legalább háromezerrel emelkedne a lakosság száma, akkor egy idő után megállna a fogyás. Sajnos nem jó előrejelzést mutat az, hogy kevesen születnek. A nyugdíjrendszert 2040-ben teljesen át kell alakítani, mert nem lesz annyi aktív munkavállaló, aki el tudná tartani az időseket – tette hozzá Fináncz Judit.