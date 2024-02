Néhány évtizede jött divatba hazánkban február 14-én a szerelmesek napját megünnepelni. A párok ilyenkor megajándékozzák egymást, megemlékeznek a világ egyik legcsodásabb érzéséről, a szerelemről. A kaposvári kirakatokban már hetekkel ezelőtt megjelentek a szívecskék, s napok óta vöröslő virághalmok sorakoznak a virágboltok előtt, jelezve, hogy közeleg a Valentin-nap.

Romantikus menü

A La Pergola Étteremben különleges menüvel és romantikus hangulatú dekorációval készültek az év legszerelmesebb napjára az Átrium teraszon.

– Igyekeztünk széles választékot összeállítani, több húsféléből készült ételt kínálunk, így a sertés és csirke mellett kacsa és hal is kerül a szerelmes vendégek asztalára. S romantikus desszerteket is kínálunk, málnás és epres ízzel – mondta Simiglai Alexandra, az étterem menedzsere. Hozzátette: a vendégek általában az utolsó pillanatra hagyják a foglalást, de aki biztosan a romantikus dekorációval ellátott Átrium teraszon akar vacsorázni szerelmével, annak érdemes volt időben asztalt foglalnia Valentin-napra.

Megélénkül a forgalom a virágboltokban

A virágboltokban már a szerelmesek napját megelőzően is megélénkült a forgalom. Az egyik Ady Endre utcai boltban megtudtuk: sokan rendeltek február 14-ére csokrot, de népszerűek a virágboxok és a szálas virágok is, amelyek közül a vörös rózsa most nagyon kelendő.

Aki azonban érzékeket kényeztető ajándékot keres, az kézműves édességet is adhat, amelyből díszdobozos verzió is található a Tömény Boldogság Irányi Dániel utcai üzletében.

– Olyan csokoládékat kínálunk, amiket a multik polcain nem találnak meg az emberek. De prémiumpezsgők és dél-balatoni borok közül is választhatnak a szerelmes urak, a hölgyeknek pedig széles likőrkínálattal készültünk – mondta Szabó Evelin üzletvezető. – A marcipános, kókuszos, valamint nápolyis ízesítésű krémlikőrök mellett a hölgyeknek gyakran választják a csillámló árnyalatú unikor­niskönny nevű málnás ginlikőrünket is. Kimondottan sokféle prémiumitalunk van, többféle whiskey-t, konyakot és rumot ajánlhatunk. Ez utóbbi reneszánszát éli.

Az üzletvezető elmondta: ünnepek, és így Valentin-nap környékén megnő a forgalmuk. Cél­irányosan jönnek a vásárlók, akik különleges ajándékot keresnek.

Egyre többen vannak olyanok, akik úgy vélik, a Valentin-nap nem csak a szerelmeseké. Több kaposvári olvasónk is azt mondta: nemcsak a párjukat ajándékozzák meg ezen a napon, hanem valamennyi családtagot.

Egyikük elárulta: ilyenkor még saját magát is megajándékozza, mert – mint mondta – fontos, hogy szeressük önmagunkat.

Egy kaposvári hölgy – aki már negyven éve él házasságban férjével – kérdésünkre azt mondta: fontos megünnepelni a szerelmet, mert időnként emlékeztetni kell magunkat rá, hogy miért választottuk a párunkat. – A mi hosszú házasságunk titka, hogy megértjük és segítjük egymást, de ehhez az is kell, hogy türelemmel bánjunk egymással – mondta az idős asszony.