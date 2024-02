A közel kétórás előadást a fiatalok érdeklődve és ámulattal fogadták. Hömpölygő nitrogénfelhő töltötte be a bajomi kultúrház terét pár percre az egyik tudományos kísérletben, majd egy tűzcsóva fellobbanását követte feszült figyelem, kisvártatva pedig hatalmas nevetésben törtek ki, amikor egyik társuk héliumlevegőt szívott, társának pedig égnek emelte a haját az elektromosság.

Tóth Pál matematika–fizika szakos tanár jó néhány tudományos kísérletet bemutatott, és mindjárt magyarázatot is fűzött hozzájuk. A gyerekek pedig bátran és önként jelentkeztek kísérleti alanynak.

Tizenhét éve járom az országot, 2500 iskolában jártam már, több mint 400 ezer gyermek figyelmét felkeltve.

– mondta. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerekek sokkal jobban megértik a törvényszerűségeket, ha vizuális élményük is kapcsolódik hozzá. Tudjuk, hogy minderre a tanórai keretek közt nincs idő, ezért is szerveződött a program. Célunk, hogy bemutassuk, hogy a fizika nem egy száraz, képleteken alapuló, elvont világ, hanem a mindennapjaink része, és rendkívül szórakoztató is lehet időnként.

A fizikus arról is mesélt a gyerekeknek, hogy a fizika átjárja a mindennapjainkat és szorosan összefügg a matematikával és a zenével, hiszen az első fizikai törvényszerűséget Pitagorasz a zene segítségével ismerte fel. Mesélt az áramról, az áram fajtáiról, tudósokról, energiaátalakulásokról. Mindezt tette úgy, hogy közben szívószállal elfújt egy teljes hangskálát, a Tesla-féle áramátalakító segítségével pedig egy dalt játszott basszusgitáron, majd nitrogént öntött az önkéntesekre, hatalmas lángot csalt elő a virágporból és sok más kísérlettel bizonyította, hogy a fizika valóban ott van körülöttünk.