Csaknem másfél százezer pedagógus várja, mekkora összeggel lesz magasabb a februári fizetése. Többen kételkednek a beígért emelés nagyságában, mások annak örülnek, hogy – ha több lépésben is –, elindul a bérfejlesztés. Hogy továbbra is a „nemzet napszámosai” maradnak-e, az kormányzati szándék kérdése; jóllehet, a pedagógustársadalom nagy része nem élt a sztrájkjoggal. Nem azért, mert nem lett volna oka rá, hanem azért, mert úgy gondolta: a gyerek, az iskola fontosabb mindennél, s túl sokra különben sem mennének azzal, ha szólampufogtatások közepette utcára vonulnak, munkabeszüntetéssel fenyegetőzve. Úgy, ahogy a vasutasok vagy az autóbusz-sofőrök teszik elég régóta...

A tanítók, tanárok jelentős hányada szerencsére arra szegődött, hogy diákot, s nem tananyagot tanítson. A szakmailag és erkölcsileg kikezdhetetlen pedagógus emléke évtizedek múltán is él, hiszen az embernevelésben – ahogy Jókai Anna fogalmazott –, a tanár személyiségének minősége mindörökre első és döntő marad. Szerencsére magam is találkozhattam általános, gimnáziumi és főiskolai tanulmányaim, valamint hivatásom során ilyen kiemelkedő személyiségekkel. S tegyük szívünkre a kezünket, néhány szeretett pedagógusunkról bármelyikünk szívesen mesélt szüleinek, és mesél ma is gyerekeinek, unokáinak.

Úgy, ahogy a Gölléből induló Fekete István vagy a szőlősgyöröki gyökerű Gárdonyi is tette. Lámpások akkor is voltak, s most is kellenek. Olyanok, akik valódi mesterként vannak jelen tanórák szűkre szabott 45 perceiben, s az esetleges túlszabályozottságban is őrzik autonómiájukat, jottányit sem engedve a minőségből. Igaz, ehhez minden körülménynek teljesülnie kell; a megfelelő bérezésen túl annak is például, hogy az adott tankönyvhöz munkafüzetet is lehessen rendelni – merthogy nem minden esetben van hozzá, hiába évek óta a visszajelzés. A fénymásolópapírral pedig – tudjuk jól – takarékoskodni kell. A valódi lámpások kitartóak – nem csak a szülőknek, a nemzetnek is érdeke ez –, hiszen égni és világítani születtek, hogy oszoljon a sötétség és a szellem napvilága termékenyítse meg a mát és a holnapot.