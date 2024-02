Felejtse el a rideg, minimalista konyhát! A több funkciót betöltő, meleg hangulatú, hívogató konyháknak jött el újra az ideje.

A trendek jönnek-mennek, nincs máshogy a konyha berendezésével sem. Idén inkább a funkcionalitásról és az apróbb javításokról szólnak a lakberendezők előrejelzései, így nem szükséges a teljes bútorzatot lecserélni, hogy trendi maradjon a konyhánk. De mit is vegyünk figyelembe? Mutatjuk!

2024-ben a konyhákban nagyobb szerepet kap a funkcionalitás, mint eddig bármikor. Gondoljon csak bele, mennyivel könnyebb egy gondosan megtervezett konyhában főzni és pakolni. A push-to-open technológiával ellátott szekrények, készülékek, tudatosan kialakított tárolók, könnyen tisztítható munkapultok és padlók csökkentik a házimunkát, megkönnyítik a takarítást és a karbantartást. A konyha megtervezésénél inkább azt vegye figyelembe, hogy mennyit és hogyan főz, az esztétikus, ámde használhatatlan konyhák felett eljárt az idő!

Egyre jobban úgy tűnik, hogy a hófehér konyhák felett eljár az idő. Csökken a kereslet a magasfényű konyhabútorok iránt, a dizájnerek is szépen lassan visszatérnek a hagyományosabb színek felé. Többek között a világosabb földszínek, fatónusok, a mélykék és a páfrányzöld árnyalatok örvendenek nagy népszerűségnek. A semlegesebb árnyalatokat bátran lehet kombinálni kontrasztos színfoltokkal is. Ezt a színpalettát követve hangulatos, barátságos konyhát hozunk létre a hideg és steril használati tér helyett.

Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos a megfelelő tárolórendszerek kiépítése, főleg a kisebb otthonokban. Idén különösen fontos szerepet kap a konyhai tárolási lehetőségek bővítése, legyen szó akár testre szabható fiókok és szekrények kialakításáról, akár a kamra rendszerezéséről. A beépített tárolórendszerek mellett újra nagy népszerűségnek örvendenek azok a tárolószekrények, amelyek kisebb helyen is elférnek: vitrinszekrények, konyhaszigetek, lebegő polcok. Minden konyhának szüksége van egy központi fókuszelemre, ez pedig miért ne lehetne a páraelszívó? Nem kell a bútorok mögé rejteni! 2024-ben inkább emelje ki kreatívan, hiszen egy stílusos páraelszívó nemcsak funkcionális, hanem egy csipet személyiséget is kölcsönöz a térnek. Lehet elegáns rozsdamentes acél, rusztikusabb fából készült, csempével kirakott vagy akár merész színű is.