Meggyőződésünk, hogy számtalan olyan érték található Somogyban, ami megérdemli a törődést, a népszerűsítést, s ezzel együtt azt is, hogy bekerüljön az értéktárba. Bizonyára előfordul a településeken, hogy természetesnek vesznek bizonyos épületeket, életműveket, alkotásokat, eseményeket, melyekre büszkék, de nem gondolnak arra, hogy elismerésre terjesszék fel. Ugyan az értéktárbizottság meglehetősen átfogó ismeretekkel rendelkezik Somogyról, mégis döntés született az ülésen tevékenységünk kiterjesztéséről. Hamarosan pályázati felhívással fordulunk a fiatalok felé, hogy kutassák fel azokat az értékeket, melyek nem szerepelnek még az értéktárban. Ugyanerre szeretnénk kérni a helyi lokálpatriótákat is, akik ismerik településüket, és szeretnének népszerűsítéséhez hozzájárulni.

Szakdolgozatban is feltűnhet egy-egy a járás értéke

Javaslatként fogalmazódott meg az is, hogy a MATE Kaposvári Campusa hallgatóinak szakdolgozattémaként érdemes volna javasolni egy-egy járás értékeinek feltárását.

– Jelenleg a felvetések részleteinek kidolgozása zajlik, amint véglegesítjük ezeket az elképzeléseket, azt a sajtón keresztül is jelezzük – tette hozzá dr. Szajcz Adrián. – Célunk, hogy valamennyi értéket megőrizzünk az utókornak. Ezt a célt szolgálja többek között az is, hogy az idei évtől a vármegyei közgyűlés a szavazás előtt kikéri a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság véleményét az Örökségünk–Somogyország Kincse díjra érkezett felterjesztésekkel kapcsolatban. Többek között ezért is módosítottuk a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely kiegészül a következőkkel: A Somogy Vármegyei Közgyűlés által Örökségünk–Somogyország Kincse díjjal kitüntetettek, a díjazást követő első értéktárbizottsági ülésen a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság határozatával bekerülnek Somogy vármegye értékei közé.

Mindemellett döntöttünk felterjesztésről is, melynek eredményeképpen Zákonyi Ferenc Balatonért végzett munkája egyhangú szavazással felvételt nyert kulturális örökség értékkategóriában a vármegyei értékek közé – zárta tájékoztatóját a vármegyei közgyűlés alelnöke.