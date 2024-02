A Holovits-család több mint száz éve elválaszthatatlan Balatonföldvártól! Nevük hosszú évtizedek óta összeforr a várossal, történelmi tragédiák, személyes és családi sikerek, vállalkozások írják tovább ezt a történetet. Holovits György minden idők egyik legeredményesebb magyar vitorlázója, Balatonföldvár első díszpolgára, Tamás a képviselő-testület tagja is volt. A Holovitsok minden csillaghajója a Földvár nevet viselte. György fia, Huba, akinek talán a megszületésének gondolata is a vitorláson fogant. Szinte természetes, hogy Huba is sportoló, vitorlázó, de ő bejárta az önkormányzatiság minden lépcsőfokát is, két és fél évtizede tesz a közért. 2010 óta a város első embere. Munkatársunkkal folytatott beszélgetése során sok érdekességet megemlített. Ekkor tudtuk meg azt is, hogy vége a bódésoros háborúnak, sikerült megegyezni a tulajdonosokkal, végérvényesen eltörlik e csodálatos ékkő utolsó szeplőjét is. Feladat az persze van még bőven!