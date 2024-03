Készültünk a szokásos kínálatunkkal, többféle csendes bort és pezsgőt is hoztun, de gondoltunk a gyerekekre is, így egy hőkezelt szőlőmustot és gyerekpezsgőt is hoztunk a legkisebb vendégeinknek.

-mondta Füredi-Hujber Katalin, borász. Szerinte a pezsgő csúszott a legjobban a füstölt falatokhoz. A balatonlellei Kishegyen tartott gasztronómiai rendezvények által igazi összefogás alakult ki a borászatok és az éttermek között.

– Ez az első olyan rendezvény a környéken, ahol olyan nagy volt az érdeklődés, hogy egy merészet húzva előzetes kuponvásárláshoz kötöttük a belépést. Mi magunk is meglepődve tapasztaltuk, hogy közel ötszáz elővételes jegyet adtunk el, s az ország minden pontjáról jelezték részvételi szándékukat vendégek Egertől egészen Mosonmagyaróvárig, mondta Tóth Balázs a rendezvény fő szervezője.

Így tett Zabolay Gábor is, aki barátaival utazott több mint kétszáz kilométert a Balatoni Borok és Füstölt Falatok Fesztiváljára.

Különösen szeretem a balatoni borokat és feliratkoztam egy hírlevélre, hogy tudjam, milyen rendezvények vannak a környéken, így hallottam erről a fesztiválról is. Nem volt kérdés, hogy jövünk e, mondta a férfi aki három barátjával jött a hétvégére Balatonlellére.

De sokan érkeztek a környékről is, s olyanok is voltak, akik csak délután döntötték el, hogy feljönnek a Kishegyre pár füstös falatért és finom nedűért. – Ma futóverseny is volt Balatonlellén, úgyhogy ma igazi világváros vagyunk, alig lehet mozdulni a városban. Ezt nagyon jó látni március elején, én azt látom, hogy havi egy nagy rendezvényt már elbír a déli part is és Lelle is. Úgyhogy ez a terv a következő téli szezonra is, mondta Tóth Balázs, a rendezvény ötletgazdája.

Mindenki megtalálhatta a számítását a BÖFF fesztiválon, hiszen házi kolbászt és tepertőt is magukhoz vehettek a nehezebb falatok kedvelői, aki azonban halat fogyasztott volna az is többféle fogás közül választhatott.