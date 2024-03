Réka mindössze pár évvel ezelőtt ismerkedett meg a kifejezetten idegrendszeri sérülteknek kifejlesztett speciális futóbiciklivel. Azóta valamennyi versenyen dobogóra állhatott, amelyiken csak rajthoz állt. – A Fedettpályás Országos Paraatlétikai Bajnokságon hatvanméteres távon indult, nyolc versenyzővel állt a rajthoz – mondta el Völgyi Rita, Réka édesanyja, aki szerint az elmúlt években egyre több lehetőségük van a mozgáskorlátozottaknak sportolni Magyarországon is.

– Réka nagyon jól összpontosított és rengeteget készült a fővárosi BOK Csarnokban tartott versenyre, és hatalmas volt valamennyiünk öröme, amikor a dobogó legfelső fokára állhatott – mondta a büszke édesanyja.

Futóbiciklin Réka

Elismerték a sportolókat



Múlt hét szerdán a kaposvári Városházán Szita Károly polgármester köszöntötte a kiemelkedően teljesítő sportolókat. Köztük volt Réka is, aki nemcsak futóbiciklin, hanem lóháton is sikereket ért el edzője – Baumhakl Éva – segítségével.

Deák Réka elmondta: idén külföldi versenyen is szeretne indulni. Arról is beszélt, hogy a felkészülés mellett jut ideje a hobbijára is: a lovaglás mellett a horgászat a másik nagy szenvedélye.

A futóbicikli sportágat Dániában, 1991-ben fejlesztették ki mozgássérült sportolók számára, s 2028-ban bekerül a paralimpiai sportágak közé.



Fotó: MW