– Szerintem hasznos az új program, mivel azok is jogosítványhoz juthatnak, akik anyagilag ezt nem engedhetnék meg maguknak – mondta Pumb Nándor gépjárműoktató, a siófoki Foki-Suli ügyvezetője. – Az előző projektbe is bekapcsolódtunk, akkor a teherautós tanfolyam hallgatóin kívül autóbusz-vezetőket is képeztünk. Sokakat foglalkoztat az új lehetőség: a mostani bejelentés után legalább 20 telefont kaptunk, volt, aki már péntek reggel nyolckor hívott.

Pumb Nándor szerint Somogyban is egyre inkább érezhető a sofőrhiány, főképp a buszos szakmában, de a teherautósok, kamionosok is szinte azonnal állást találhatnak. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatójából az is kiderült: március elsején új programot indít az OFA Nonprofit Kft. melynek keretében C, C+E és D típusú jogosítványt valamint GKI igazolványt szerezhetnek a résztvevők. A pályázati részvétel feltétele – a magyar állampolgárság mellett – a legalább két éve meglévő B kategóriás jogosítvány, az egészségi alkalmasság, illetve a képzéstípustól függően II. vagy III. kategóriás pályaalkalmassági határozat megléte. A képzésre regisztrált álláskeresők, munkaerő-piaci szempontból inaktívak és munkahellyel rendelkezők is jelentkezhetnek.

A kaposvári Ati autósiskolában a tanulók számát tekintve a koronavírus-járvány idején volt a mélypont: 2020-ban nagyjából 210-en jelentkeztek B kategóriás képzésre, 2021-ben közel 240-en, két éve mintegy 290 személyt regisztráltak, s a 2023-as csaknem 350 után 2024-ben azzal számolnak, hogy a diákok száma meghaladja a 380-at. Pohner István ügyvezető kiemelte: a most elindított program sok embert helyzetbe hoz Somogyban is. A végzősöknek nem kell keresgélniük munkát, a cégek manapság kapkodnak a sofőrök után.

A tanulóvezetőket a B, a C és a C+E-n kívül D kategóriában is oktatták a King-a Ford Tamás Autósiskolában. Három éve csaknem 620 diákjuk volt, 2022-ben 580, 2023-ban 610 és abban bíznak, hogy az idén is legalább 600 jelentkezőjük lesz.

– Jó a kezdeményezés, mivel szervezett keretek között, rövid időn belül egyszerre sokan juthatnak vezetői engedélyhez – hangsúlyozta Tamás Zoltán, a kaposvári King-a Ford Tamás Autósiskola ügyvezetője. – A korábbi képzésbe mi is beszálltunk, akkor nagyjából 120-an jöttek hozzánk. Lényeges, hogy folyamatos legyen az utánpótlás, ami nem könnyű. Öregszik a szakma, sokan elmentek nyugdíjba, másrészt a fiatalok egy része külföldön vállalt munkát, mivel itthon nem tudtak olyan bért elérni, amennyit szerettek volna.

Fotó: Lang Róbert

Milliós havi kereset várja a sofőröket külföldön



– A buszsofőrök egyes cégeknél havi nettó 400–500 ezer forintot is megkereshetnek – mondta Tamás Zoltán. – A kamionosok itthon 500–600 ezer forint körüli összeget kaphatnak, külföldi munkánál 700–900 ezer forintot vihetnek haza, de ennél magasabb bérekől is hallani lehet a szakmában.

– A program az elhelyezkedést is segíti, hiszen a partnermunkáltatókkal együttműködési megállapodások megkötésére kerül sor, amelynek keretében legalább 12 hónapon keresztül garantálják a programban sikeresen résztvevők elhelyezkedését – közölte a szaktárca. – Ezen túlmenően az OFA szakemberei mentorálással segítik a résztvevőket mind a képzés, mind az elhelyezkedés időszakában.

A résztvevőktől legfeljebb 30 százalékos önrész befizetését várják el, amit a sikeres képzést követő 12 hónapnyi, a megszerzett jogosítványnak megfelelő gépjármű-vezetői munkakörben történt munkavégzés után maradéktalanul visszatérít a lebonyolító. Így a résztvevők lényegében ingyen juthatnak egy piacképes képzettséghez.