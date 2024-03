Presbiteri alakuló hétvégét szervezett a Kaposvári Református Egyházközség Hajmáson. Az összejövetelt azért hirdették meg, hogy a testület felmérje a gyülekezet jelenlegi helyzetét és meghatározza céljait a következő hat évre. A tanácskozáson 24 presbiter vett részt.

Petró László kaposvári református lelkipásztor lapunknak elmondta, hasznosan zárult a kétnapos konferencia, ezért elégedetten tértek vissza Kaposvárra. – Négy évvel ezelőtt szerveztünk hasonló eseményt, ahol tizenhat célt fogalmaztunk meg, most huszonnégyet tűztünk ki magunk elé – emelte ki a lelkipásztor.

– Bővültek a feladataink, ezzel arányosak a céljaink is. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani, de természetesen az idősebbekkel is fel akarjuk venni a kapcsolatot. Éppen ezért több minőségi közösségi programot szervezünk a jövőben. Most azonban a legfontosabb feladatunk, hogy március 24-én, virágvasárnap megnyissuk a könyvesboltunkat és kávéházunkat, majd szeptembertől a bölcsődénket is – tette hozzá Petró László.