Somogyvámoson csaknem 1,5 hektárnyi területen év közben közel 30 fajta zöldséget termesztenek. A répa, a cékla, a zöldbab valamint a paprika és paradicsomon kívül tökfélék és cukkini is megtalálható a felhozatalban. Most többek közt palántaneveléssel foglalkoznak, a 250 négyzetméternyi üvegházon kívül közel 3600 négyzetméternyi fóliasátor alatt zajlik a munka. A talajmegújító-művelés, a takarónövények kezelése és a kora tavasziak vetése mellett szó esett a gyomkezelésről és növényvédelem természetes megoldásairól is. Antal Balázs, a zöldségkertészet vezetője a komposztálási technikák kapcsán hangsúlyozta: minél változatosabb legyen az alapanyag, s folyamatosan gondoskodni kell a komposzt öntözéséről, akárcsak keveréséről, forgatásáról annak érdekében, hogy megfelelő minőségű komposzt jöjjön létre.

– Alapvetően talajélet-központú kertészkedést folytatunk – emelte ki. – Lényeges, hogy az egészséges talajon egészséges növény teremjen meg, ami hozzájárulhat, hogy az ember is egészségesen élhessen.

Baráti társaság és több család is bekapcsolódott a programba, az egyik résztvevő, Kövér Zoltán azt mondta: kifejezetten hasznos és tanulságos volt a somogyvámosi szakmai program. A középkorú férfi hobbi szinten foglalkozik kertészkedéssel és az új ismereteket megpróbálja kamatoztatni.