Azt ugyanis a tábort üzemeltető Erzsébet a Kárpát Medencei Gyerekekért Alapítvány az idei évtől lezárja. – A tábor mellett közvetlenül elterülő partszakasz 2024-től a tábor területéhez tartozik, azt kizárólagosan a táborozók használhatják, ami tovább növeli a gyermekek táborozásának biztonságát – írták sajtóválaszában az alapítvány. A két és fél hektáros területet tehát elzárják, az csak a gyerekeké lesz.

Az alapítvány kiemelte: a fonyódligeti Erzsébet-táborban turnusonként egyidejűleg 800 gyermek üdül. A gyermekekre 2024 nyarán is rengeteg program vár a fonyódligeti táborban, amelyek közül sokat – a zánkai táborhoz hasonlóan – a strandon szervez meg számukra az Erzsébet Alapítvány. 2023-ban az ottalvós Erzsébet-táborokban tavasszal, nyáron, ősszel és télen összesen közel 100 ezren táboroztak. Ezen belül csak nyáron, a zánkai és fonyódligeti balatoni táborokban 35 ezren kapcsolódtak ki színes programok és teljes ellátás mellett.

Megkerestük Erdei Barnabás fonyódi alpolgármestert is az üggyel kapcsolatban, aki azt mondta az Erzsébet-táborokat szervező alapítvány eddig is használta ezt a strandot. – De az idei évtől csak a táborozóké lesz a partszakasz, hozzátette: egy ingatlancsere van folyamatban, amely a város hosszú távú fejlődését szolgálja. Mint mondta: a jelenleg még önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant átadják az államnak, cserébe három másik értékes területet kap Fonyód városa. Az egyik egy vízparti telek, amelyet később hasznosítanak, de van ezek között egy olyan külterületi rész, amely egy esetleges beruházásnak adhat helyszínt és egy másik a fonyódi piac közelében. Ezt arra használják majd, hogy bővítsék a piac területét és még több termelő, valamint árus kapjon helyet a komplexumban, amely szezonon kívül is rengeteg turistát vonz a dél-balatoni városba.