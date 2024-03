A zene és a tánc gyerekkorom óta fontos szerepet játszott az életemben, de felnőtt-tánciskolába való beiratkozásom nemhogy a legtöbb kollégámat váratlanul érte, de talán magamat is megleptem a merész, eleinte lehetetlennek tűnő vállalással. Egy hónappal ezelőtt egy jól működő, ismert csapathoz csatlakozhattam, ahol többféle korosztályban, természetesen egyénenként eltérő motivációjú társakkal találkoztam.

Fotó: Lang R.

Volt, aki azért iratkozott be, mert gyerekkori vágyát szerette volna valóra váltani azzal, hogy latin táncokat tanul, mert úgy akart mozogni a parketten, mint egy profi, egy filmsztár, akár Al Pacino (Egy asszony illata) vagy Richard Gere (Hölgyválasz) partnereként, de olyan is, aki csak egyszerűen táncolni szeretett volna szerda esténként ahelyett, hogy a négy falat bámulja otthon.

Frissítő fáradtság lehet a tánc. Fotó: Lang R.

Mindannyian ámulattal figyeltünk egy olyan házaspárt, akik profiként ropták minden órán, lépéseiket, lendületes előadásukat szájtátva lestük, ha ki mertünk tekinteni partnerünk válla fölött a parkett távolabbi szegleteibe. Péter és Gina saját szórakozásukra iratkoztak be, ám példájuk annyira ragadós volt, hogy lányuk is úgy döntött, csatlakozik. Juditot és Szabolcsot is szintén lányuk, Fanni követte a táncoslábú kompániába. A közösség rendkívül segítőkész, hiszen a tánc nem elválasztja, hanem összeköti az embereket. Roppant pozitív élmény volt mindjárt az elején, hogy amikor az első pár lépés után belegabalyodtam a táncpartnerem karjába, és majdnem elvágódtam a padlón, a többi női táncos azonnal a segítségemre sietett.

Aki tánclépésekre adja a fejét, vagy kicsit is érdeklődik a műfaj iránt Kaposváron, ismeri Bódis-Nagy Katinka nevét. A jelenségként is nyugodtan jellemezhető oktatót rengetegszer láthattuk fellépni, tanítványai a város jó hírét viszik országszerte hosszú évek óta. Mindez erős garanciát jelentett arra, hogy a hőn áhított táncostudás nála biztosan elsajátítható.