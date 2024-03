Az illegális hulladéklerakók és szemétégetők elleni szigorúbb fellépésről is egyeztetett a napokban Szita Károly polgármester a rendőrökkel. Közösségi oldalán számolt be arról, hogy tovább bővül a kamerarendszer, lámpás lesz a Hajnóczy-Jutai utcák kereszteződése, a Fő- és a Hársfa utcák kereszteződésében úgynevezett babapiskóta körforgalmat alakítanak ki és új kikötést kap a Guba Sándor utca. Négy új helyszínen lesznek trafiboxok: az Egyenesi úton, a Vásártéri úton, a Töröcskei úton és a Pécsi utcában. Továbbá jövőben is számítani lehet a város és a rendőrség közös drónos ellenőrzéseire a városrészekben.