Három órán át zenéltek és táncoltak, este pedig Nyisztor Rolandnak tapsolhatott az ötszáz néző. A gyerekek ringlisre ülhettek és légvárban játszottak, a konyhán babgulyással és vadpörkölttel kínálták a vendégeket. – Közösségépítőnek és hagyományteremtőnek szánjuk a találkozót – mondta lapunknak Bogdán Renáta egyesületi elnök, a helyi roma önkormányzat vezetője.

Bár az esemény is jól sikerült, azért mégsem maradéktalanul elégedettek a szervezők.

– A fiatalok szinte mind itt voltak, az idősebbek közül azonban kevesebben jöttek el, pedig valaha élénk közösségi élet volt a faluban. Zárkózottabbak lettek az emberek, nehéz kimozdítani őket hazulról, meg aztán el is szoktunk az ilyen rendezvényektől – állapította meg a szakácsnők közül Balatincz Jánosné nyugdíjas, akivel az ugyancsak az idősebb generációhoz tartozó Kígyósi Gáborné és Andik Józsefné is egyetértett. Kezdetnek mindenesetre biztatónak tartották a rendezvényt, megjegyezve: ha még a nyugdíjasklub tagjai is bekapcsolódnak, az összetartozás érzése tovább erősödik.