A korán érkezett kánikula miatt sorra töltik fel a medencéket a somogyi fürdőhelyeken. Az Igali Gyógyfürdőben voltak a leggyorsabbak, ahol már a hétvégén a szabadban csobbanhattak a családok.

– Hétvégétől már kinyitottuk a kültéri családi medencéinket, ahol elkészült a lábmosók felújítása, valamint a gyerekek nagy kedvencét, az elefántos csúszdát is felújítottuk – mondta kérdésünkre Gellért Attila, az Igali Gyógyfürdő marketingvezetője. Lassan elkészülnek az új beruházások is, a fürdő belső részén a térburkolat megújítása, valamint a belső udvaron lévő jakuzzi teljes felújítása is. Emellett készül a játszótér és a minifitneszpark is, amelyeket várhatóan pünkösdkor már birtokba vehetnek a fürdőzők.

Ugyan az igali létesítmény egész évben nyitva van, de a felújítási munkák nem zavarták a forgalmat. – Nagyon sokan kerestek fel minket az év végi ünnepekkor, és szerencsére ez azóta is megmaradt. A vendégforgalmunk az előző évek átlagát hozza szerencsére – tette hozzá Gellért Attila.

Június 1-jén nyílik a kültéri medence a marcali fürdőben is. – Úgy tervezzük, hogy júniusban a kültéri medencénk is megnyitjuk, az 50 méteres úszómedencét azonban csak később vehetik igénybe a vendégek – mondta lapunknak Kutor Veronika, a Marcali Művelődési Központ és a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont ügyvezetője. – Jelenleg a karbantartást végzik az embereink. A medencékről a vizet leengedtük és kitakarítottunk. A felfagyott csempék újrarakása is most történik, illetve gépészeti felújításunk van. Emellett a külső gyógymedence árnyékolójának faszerkezetét cseréljük még ki, mert elöregedett már – tette hozzá.

Barcson az elmúlt napokban fejezték be az éves karbantartást. – A húsvéti jó idő kicsalogatta a turistákat a barcsi fürdőbe, ezért azt mondhatjuk, hogy az idei év jónak ígérkezik – mondta Otártics Máté fürdővezető. A nyitás pontos dátuma a Dráva menti városban még nem ismert, az időjárás függvényében döntenek a kültéri medencék feltöltéséről.

A Virágfürdőn is a szezonra készülnek

A kaposvári fürdőben is már a nyárra készülnek, a Virágfürdő azt közölte kérdésünkre, hogy jelenleg a medence-karbantartásokat és a zöldterületek rendbetételét végzik, valamint jelenleg is zajlik a szezo­nális dolgozók felvétele. – A kültéri élménymedencéket április 20-án, a strandot június 8-án nyitjuk meg – tették hozzá. A Virágfürdő továbbra is népszerű a pihenni vágyók körében, a gyógyászati részleg maximális vendéglétszámmal üzemel, illetve a úszómedencék iránt még mindig nagy az igény a lakosság körében.