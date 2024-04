A versenyzők az orvostudomány, biológia, állattan, kémia, fizika területén mutatkoznak be, de van aki családfa-kutatással, pszichológiai és szociológiai témával készült. Vámosi László kiemelte, a legjobbak majd az egyetemi Országos Tudományos Diákköri Konferencián is előadhatják kutatási munkájukat. Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere a megnyitón hangsúlyozta, különleges nemzet a magyar, mert népességarányosan a közvetlen élmezőnybe tartozik az egy főre jutó Nobel-díjasok számában. Hozzátette, azok, akik részt vesznek ezen a versenyen, zálogai annak, hogy a magyar nemzet továbbra is sikeres maradhasson.