Nem csak Kaposvár város díjazta „Akikre büszkék lehetünk” 2023 Kaposvár utánpótlás korú sportolóit, hanem Magyarország, Horvátország és Németország is a legjobb junior quadosának választotta az év végi összesítésben Mohácsi Zsófiát.

Mohácsi Zsófia quad bajnok eredményes évet zárt.

Saját álmait is felülmúlta a 2023 -as versenyév eredményeivel Mohácsi Zsófia. Négy országban versenyzett, 16 versenyen és 55 futamon állt rajthoz. A 85-ös rajtszámmal egy Yamaha 250 cm3 és egy KTM 450 cm3 quadal felváltva, stílustól és kategóriák szerinti besorolás alapján itthon és külföldön is egyaránt versenyzett. Méltó módon képviselte hazánkat Zsófi a nemzetközi porondon is, és tovább népszerűsítette a quadozást, mint versenysportot. Felkészítését a tavalyi évben is Id. Németh Kornél kaposvári mesteredző segítette, és édesapja, Mohácsi Balázs menedzselte.

– Egy igazán különleges és eredményes évet tudhatok magam mögött – mondta el értékelőjében Zsófi. – Előzetes céljaimnak megfelelően, több nemzetközi versenyen is sikeresen és eredményesen versenyeztem. A versenyek során ismét sokat tanultam tiszteletről, alázatról és bizony becsületről is.

Mohácsi Zsófia

– Büszke vagyok, az elért eredményeimre Most kell szerénynek lenni, mert most van mire – folytatta Zsófi. – A németországi DMV Quad Meisterschaft shorttrack stílusban, junior classe 6 osztályban első helyen végeztem. Nem véletlen, hogy ez a külföldi versenysorozat nőtt a szívemhez a talán a legjobban. Horvátországban a cross stílusban szintén első helyen végeztem junior 250cm3 a bajnoki osztályban. Természetesen a magyar bajnokságon is indultam. Short-Track junior első, Quad-Track junior második, helyen végeztem.

Nem volt könnyű Zsófinak ennyi versenyt összehangolni. Előfordult olyan hétvége, hogy szombaton még Németországban küzdött, de vasárnap már Horvátországban állt rajthoz.

– Köszönöm az edzőimnek, a szerelőknek és ismerőseimnek, rajongóimnak, hogy hittek bennem – folytatta Zsófi. – Hálás vagyok az áldozatos és lelkiismeretes munkájukért, a hajnalig tartó szerelésekért. Legnagyobb köszönet a családomnak és a szüleimnek jár, elsősorban apukámnak. Megtanultam, hogy áldozat nélkül nincs jutalom.

Mohácsi Zsófia elmondta azt is, hogy különös érzés, amikor egy versenyző megnyeri a versenyt, de a sisak eltakarja az érzéseket az arcán, amelyeket más nem lát. Az ünnepélyes díjátadókon azért ez már megváltozik. Németországban nagyon megtisztelőnek érezte, hogy egy ünnepélyes átadón vehette át díját Thomas Schiffnertől Frankfurtban.

Ebben az évben Zsófi újabb országokban is szeretne rajthoz állni, és megmérettetni magát. Egyelőre még nem döntötte el csapata, hogy melyik országok bajnokságaiban indulna, de az évad tervezgetése már mindennapos feladatuk.

– Sajnos az idei év indulása kísértetiesen hasonlít a tavalyihoz. Balszerencsémre egy műszaki hiba és egy kézsérülés miatt ki kellett hagynom az első magyarországi és németországi versenyt is. Tizenöt éves lettem, így már a nagyon várt felső kategóriás 450 cm3 géposztályba léphetek be több verseny stílusnál is – latolgatta a Zsófi a jövőt. A cross stílusnál, talán még maradok a 250 cm3-ben.

Mohácsi Zsófi a 2024-as versenyszezonja hasonlóan alakul majd mint tavaly. Nemzetközi és természetesen a magyar bajnokságokon is láthatjuk, de egy különleges versenyt is terveznek csapatával, amiről egyelőre még nem akart részleteket elárulni.