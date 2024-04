Ezen a különleges napon a rendőrség napját ünnepelve a Nagystrandon a látogatók szemtanúi lehetnek lenyűgöző kommandós bemutatóknak, ahol a profizmus és a bátorság kerül a középpontba. De nem csak a kétlábú hősöké a főszerep: a rendőrkutyák is megmutatják, milyen fontos szerepet töltenek be a bűnüldözésben és a rendfenntartásban.

A bemutatókon túl a rendőrség mindenkinek betekintést enged a kulisszák mögé: rendőrautók, motorok és egy rendőrhajó is várja az érdeklődőket, hogy közelebbről is megismerjék, milyen eszközökkel védik a közrendet és a közösség biztonságát. A látogatók számára izgalmas lehet felfedezni a bűnügyi helyszínelők eszköztárát, beleértve a különféle fegyvereket is.

A programok során a baleset- és bűnmegelőzés nem maradhat ki: hasznos tanácsokkal szolgálnak minden korosztálynak, hogy hogyan tegyünk többet saját és szeretteink biztonságáért. A Nyugdíjas Egyesület "nagy dobása" pedig garantáltan mosolyt csal mindenki arcára, hozzáadva a nap különleges hangulatához.