Már most sokan vásárolnak az üzletekben, s adják le rendeléseiket, hogy a közeledő ünnepükre szép ajándékkal lepjék meg a gyerekeket.

– Az ékszer sosem megy ki a divatból, azt tapasztaljuk, hogy az arany nyaklánc és medál az idén is sláger a ballagások előtt – mondta Rónai Csilla, a Rónai Ötvösüzlet tulajdonosa. Hozzátette: a szülők, a nagyszülők ragaszkodnak az aranyhoz, mert szerintük ez a legtartósabb, értékállóbb ékszer. – A Swarovski kristályos ékszerek jóval olcsóbbak, ezeket kedvező áraik miatt a fiatalok keresik inkább – jegyezte meg Rónai Csilla. Kiemelte: tavalyhoz képest idén nem emelkedett az arany ára, így nem változtattak áraikon. – Próbálunk akciózni. Van, aki 20–30 ezret, más százezret költ a ballagási ajándékra és ha nem tetszik, akkor garanciajeggyel kicseréljük, csak azt kérjük, hogy ne használják – mondta el Rónai Csilla.

Bagoly, cica, maci; ezek a legkedveltebb figurák, amelyek egy ballagási csokorba kerülnek. Az egyik kaposvári virágüzletben egyedi, kézzel készült horgolt apróságokkal és héliumos lufival is készülnek a ballagóknak.

– A fiúk esetében a kék-zöld-fehér színű virágok dominálnak, a lányoknál a szivárvány minden színe játszik, igen kedveltek a pasztellszínek – mondta Németh-Zentai Zsuzsanna, az ENI Flowers & Design üzletvezetője. Hozzátette: a rózsa, orchidea, flamingó, liliom mellett a tavaszi lágy virágok is hódítanak, például a tulipánok, napraforgók, mezei csokrok. Németh-Zentai Zsuzsanna kiemelte: az euróárfolyam és az üzemanyagárak emelkedése miatt a virágok ára is nőtt 20–25 százalékkal. – Sokan leadták már rendeléseiket, átlagosan 5–15 ezer forintot költenek a vásárlóink a csokrokra – mondta el az üzletvezető.