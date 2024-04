A megnövekedett járműforgalom és a lakók kérésére aszfaltos utat építenek a kisgáti városrészben, a Rege és a Guba Sándor utca közötti szakaszon. A beruházásról Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Vörös Péter önkormányzati képviselőjelölt tartott közös sajtótájékoztatót pénteken. A polgármester elmondta, a kisgáti városrész Kaposvár egyik legdinamikusabban fejlődő területe, ahol nemcsak családi házak épültek az elmúlt időszakban, hanem több vállalkozás is idetelepült.

A kisgáti városrészről a négysávos útra jelenleg csak az Ond vezér úton keresztül lehet kihajtani. Reggel és délután azonban jelentősen megnő a forgalom, ami miatt az autósoknak sokat kell várakoznia. Ezért is döntöttek úgy, hogy a Guba Sándor utca irányába 274 méter hosszan aszfaltos utat építenek a jelenleg is használatos földút helyére. A kivitelezésnek még az idén nekiállnak. Szita Károly elmondta, hogy az önkormányzat földeket is vásárolt a Kisgáton, ezeken lakóterületeket alakítanak majd ki.