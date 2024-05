Műholdképeket értelmeztek, kőzeteket ismertek fel és a meteorológiai műszereket is ismerniük kellett azoknak a diákoknak, akik bejutott a 39. Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny kaposvári döntőjébe, melyet a Munkácsy Mihály Gimnázium szervezett meg. Szerdán a terepen bizonyítottak a 9–10. osztályos tanulók. Bellai László, a verseny főszervezője elmondta, a terepi fordulót idén a Tókaji-parkerdőben tartották meg, ahol összesen 12 állomást kellett teljesíteni a fiataloknak. A döntőbe két évfolyamon 50 diák jutott be. Érkeztek Pécsről, Szegedről és Budapestről is középiskolások.

Mindkét évfolyamon az első hét helyezett egy tanulmányi úttal gazdagodik június végén. Idén a szlovák paradicsomba, a Tátrába lehet eljutni.