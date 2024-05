Vannak melléképületek is, a tetőt pedig 8 éve cserélték le, így nagy költséggel nem kell számolnia beköltözés előtt. Amennyiben azért venné meg, mert a közelben három gyógyfürdő is van, gondolkodhat más lehetőségekben is, hiszen tér van, és mindezért nem is kell mélyen a zsebébe nyúlni!

“Eladó a képeken is látható, nettó 95 m2 alapterületű, családi ház 3498 m2-es telekkel Somogy Vármegye déli részén, Bolhón.

A per- és tehermentes ingatlan akár azonnal birtokba vehető!

Tulajdonságok:

alapterület: nettó 95 m2

telek mérete: 3498 m2, melyből kb. 1000 m2 körbekerített

a fennmaradó kb. 2500 m2 nagyságú területet jelenleg bérlik és művelik, az új tulajdonos kedve szerint dönthet ennek folytatásáról

tégla alap, tégla falazat, cseréppel és fóliával fedett, kb. 8 éves tető

hagyományos fa és műanyag nyílászárók

fűtés: gázkonvektorokkal, de a kémények jó állapotának köszönhetően visszaállítható a korábbi hagyományos, fatüzeléses fűtés is

közművek: víz, villany, csatorna, gáz bekötve

kiváló, központi elhelyezkedés: 100 m-en belül bolt, orvos, iskola, önkormányzat, posta, buszmegálló

jó állapotú melléképületek, melyek állattartásra, gazdálkodásra alkalmasak

folyamatosan gondozott, karbantartott telek

Az ingatlannak 1 tulajdonosa van, a birtokbaadás azonnal megvalósulhat.

A ház per- és tehermentes.

Környék:

Bolhó egy aprócska település Délnyugat-Magyarországon, Somogy Vármegyében, a Dráva mentén. A falu 30 km-es körzetében két város (Nagyatád és Barcs) és 3 különböző termálfürdő található. A Dráva folyó a természet szerelmeseit, míg a környékbeli erdők a vadászatot kedvelőket vonzzák.”[...]

További lehetőségeket keressen az ingatlanbazar.hu oldalán!