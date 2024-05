A hír: nincs a 2024-es vármegyei közgyűlési választásokon indulókat tartalmazó listán a Jobbik, amely a jelenlegi közgyűlésben két taggal is képviselteti magát. Nincs az indulók között a Momentum, amelynek egy képviselője van a mostani testületben. S nincs MSZP-lista, hiszen ez a párt már 2019-ben sem került be a megyei testületbe, s úgy tetszik, most sem sikerült megszerezni az induláshoz szükséges aláírásokat. Párbeszéd pedig nem is volt. A legújabb párt, a Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) visszavonta indulását, míg a Második Reformkor Párt nem tudta összegyűjteni a megfelelő mennyiségű aláírást, így elutasították választási részvételét. Ez a döntés azonban még nem jogerős. Ezért ezt a pártot a lista 2. helyére sorsolták.

Kedden este a 2024. június 9-i helyi önkormányzati választásra vármegyei közgyűlési- és nemzetiségi listát állító szervezetek nyilvántartásba vételéről döntött a Somogy Vármegyei Területi Választási Bizottság, majd pedig kisorsolták a szavazólapok sorrendjét is. Ekkor derült ki, hogy kik is vehetnek részt az idei választáson.

Van, akiknek meglepetés, s van, akik az elmúlt időszak politikai mozgásaiból számítottak arra, hogy az előzetes megmérettetésen néhányan könnyűnek találtatnak. Nehéz eldönteni, hogy egy vármegyei közgyűlési tevékenység keretében milyen munkát várnak el a választópolgárok a képviselőktől. Úgy tűnik, hogy a testületi üléseken való részvétel önmagában kevés. Ettől több kell! Legalábbis a somogyi emberek előzetes állásfoglalása szerint. Aki megmutatta magát néhány ötlettel, kezdeményezéssel, elvégzett munkával, az könnyebb helyzetben van. Mert aláírást gyűjteni nem olyan ördöngösség, főleg azért nem, mert egy személy több pártot is támogathat. Az tény, hogy ehhez is emberek, aktivisták kellenek. De persze a legutóbbi választások óta volt idő felkészülni, hiszen eltelt négy és fél év. Most megmérődött az is, hogy ezt az idő ki és mire használta fel. S vannak persze új szövetségek is, ők egyelőre a reményt „árulják”.

A vármegyei közgyűlési választás az önkormányzati megmérettetés részeként az EP-választással együtt június 9-én lesz. Akkor kiderül, hogy ki és milyen eredményt ér el. A vármegyei közgyűlési választás szavazólapján – a jogerős döntés után – várhatóan az alábbi sorrendben szerepelnek majd az indulók: 1. Fidesz-KDNP, 2. Mi Hazánk, 3. Somogyi Függetlenek Szövetsége, 4. Somogyért Egyesület és 5. Demokratikus Koalíció.

Tessék választani!