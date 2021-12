A Táncsicsos fiatalok egy viszonylag friss és folyamatban lévő kutatási helyszínről az Őrtilos-Zrínyiújvárról is hallhattak érdekességeket. Varga Máté elmondta, az erődítmény története nagyon izgalmas, annak ellenére is, hogy a várnak nagyon rövid ideig volt csak szerepe. – Gazdag leletanyagot ismerünk onnan és igazi szenzáció volt a vár kútjának a feltárása is – mondta a régész. A diákok a kaposvári és a fonyódi Fácános vár történetéről is többet megtudhattak a különleges történelemórán. – Utóbbi építmény, amely a várhegy tövében található, elég sajátságos, mert a középkorban egy település volt a helyén – hangsúlyozta Varga Máté. – A várat csak az 1540-es években erődítik meg és veszik körbe egy palánkfallal, amely egészen 1575-ig állta a török ostromokat. Az elszigetelt területen élők naponta hadakoztak a török seregekkel – tette hozzá a Rippl-Rónai Múzeum régésze. Varga Máté kiemelte, a legtöbb erődítmény a török korhoz kapcsolódik, akkor tömegesen kezdtek el építeni kisebb várakat, kolostorokat, megerődítettek templomokat, valamint őrtornyok és figyelőhelyek is létesültek.