Zene, irodalom, kortárs művészetek is helyet kapnak az első zamárdi Zamjamen, ahol három napon át élvezhetik a vendégek a részben ingyenes programokat. A koncertek is sok izgalmat tartogatnak, hiszen olyan sztárok lépnek fel mint Shaggy, a Kool and the Gang, Geszti Péter, az R-Go. De Péterffy Lili, Charlie Dés László Lovasi András és Járai Márk neve is szerepel a ma bejelentett fellépőlistán.

– Régóta szerettem volna egy olyan kulturális programot, ahol koncertek mellett prémium kulturális programokat is kínálunk a vendégeknek, mondta kérdésünkre Csákovics Gyula, polgármester. Elmondta: az egész település részt vesz a fesztiválon, tehát egyfajta déli parti művészetek partja lesz a Zamjam. Így lesz jazz a parton, koncert a kőhegyi kilátóban, a Rozmaring teraszon fekete bakelitek pörögnek majd. Kortárs design vásárral, irodalmi terasszal készül a Zamjam a debütálásra, de családi programokat is terveznek a szervezők. A rendezvény nem a megszokott helyszínen, hanem a rendezvénytéren, a városközpontban lesz.

Kortárs művészek kiállítása mellett, régi balatoni plakátokból is készül tárlat a rendezvényre, de emellett a szervezők több különleges kiállítást ígérnek.