Néhány perccel reggel hat óra után köszöntötték a kaposvári közönséget Bochkorék. A rádiósok egy nagy üvegstúdióból szóltak a téren összegyűlt sokaságnak és az éteren keresztül a hallgatóikhoz. A műsorvezetők a hosszabb szünetekben többször is előbújtak a stúdióból és a kordonnál ácsorgó rajongóikkal fotózkodtak, aláírást osztogattak, a szerencsésebb hölgyek pedig még puszit is kaptak Bochkor Gábortól.

Játszani is hívták a Kossuth téren összegyűlt közönséget. Az egyik játékban szignálhangok alapján kellett felismerni a különböző televíziós műsorokat. Ezt a versenyt a kaposvári Vida Gábor nyerte meg, aki öt kérdésre tudta a helyes választ. Jutalma egy óriási okos televízió volt. A férfi elmondta, nagyon örült a tévének, balatoni nyaralójukban éppen most szerettek volna újat vásárolni. A műsor készítői kisebb ajándékokkal is készültek a kitelepülésen. Lufit, képeslapot, hátizsákot és kulcstartót is bezsebelhettek a rajongók.

Bochkor Gábor az adás után kérdésünkre elmondta, mindig szívesen érkezik Kaposvárra. Első élménye a taszári repülőnaphoz köthető, de utána is többször megfordult a megyeszékhelyen. – Nagyon fontos számunkra az a szeretet, ami a közönségből árad felénk ilyenkor. Egy steril stúdióból nem kapjuk meg így, legfeljebb csak üzenet formájában – hangsúlyozta Bochkor Gábor.

Lovász László szerint, sokkal gyorsabban eltelik a munkaidő, amikor kitelepülnek valamelyik városba, ezért már többször elgondolkodott azon, hogy turné rádiót kellene csinálniuk – jegyezte meg viccesen. A két műsorvezető kiemelte, hozzászokták már a korai keléshez és nem is tudnák elképzelni más napszakban azt a hangulatot, ami reggelente kialakul. Bochkor Gábor elmondta, öt városban fordultak meg a héten és mindenhol teljes más közönséggel találkoztak. Nem szeretnék rangsorolni a településeket, de a kaposvári hangulat volt a legjobb – tették hozzá a rádiósok.