– A múzeumok nem csak kiállító-, hanem kutatóhelyek is. Tárgyak, fotók, hangzóanyagok, írásos dokumentumok alkotják. A tárlatokon a múzeumi gyűjtemény egy-két százaléka vesz részt csupán tematika szerint. Évtizedek óta bevett gyakorlat, hogy a kiállításokon nem szereplő tárgyak a múzeumok látványraktáraiban megtekinthetők. A digitalizálás és a látogatható raktárak a hozzáférhetőséget és kutathatóságot hivatottak biztosítani – tájékoztatott Pisztora Zsófia muzeológus.

Forrás: Lang Róbert



Csaknem háromezer tárgy kapott helyet a télen fűtött látványraktárban. Somogy több mint kétszáz településéről gyűjtötték őket az elmúlt évszázad alatt. Ezek a tárgyak még mindig csak a töredékét képezik a néprajzi gyűjteménynek. A látványraktárban főként a fafaragás- és textilgyűjtemény darabjai szerepelnek, melyek méretük és tárolási igényük miatt alkalmasak az így történő bemutatásra.

– Népi iparművészek gyakran merítenek tapasztalatot az itt kiállított tárgyakból és a Lázár Ervin Programnak köszönhetően a megyehatáron túlról is egyre több iskoláscsoport érkezik hozzánk. Múzeumpedagógiai foglalkozásainkat is itt tartjuk, mert nem csak mesélhetünk róluk, hanem meg is tudjuk mutatni a régi paraszti kultúra tárgyait – mondta a muzeológus.



Pedagógiai és tapintható élmények

Kiemelt helyet kapott külön vitrinben egy fehér alapon piros fonallal hímzett törölköző is. Az első ránézésre meglehetősen szerény darab igazán különleges. – Ez a textil viseli az egyes leltári számot, tehát amikor megindult a begyűjtött tárgyak leltározása, hivatalossá téve a gyűjteményt, ez volt a legelső – mutatta Pisztora Zsófia.

A látványtárban helyet kapott tárgyak többsége vitrin mögé került, ám az interaktív, megtapogatható eszközökkel élmény a látogatás. A vakok és gyengénlátók számára 3D nyomtatóval készített vagy rekonstruált műtárgyak speciális tapintható felületeket kínálnak. A gyerekeket múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várják ugyanitt.



Éjszaka a múzeumban a Desedánál

A Szent Iván éjhez kapcsolódóan idén is megrendezik a múzeumok éjszakáját, amelyhez természetesen a Rippl-Rónai Megyei Múzeum is csatlakozik június 25-én. A programok súlypontja idén a Fekete István Látogatóközpont lesz, a Desedán. A különleges helyszín izgalmas programokat tartogat, hiszen rendhagyó tárlatvezetést is tartanak az állandó és az időszaki kiállításban Babonák és hiedelmek az állatvilágban címmel. Szegvári Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársa a fényszennyezésről tart előadást, Metzger Szilvia, a MATE Kaposvári Campus egyetemi docense pedig a tűzről, a napról és a hozzájuk köthető állatok szimbolikájáról.

Aki ezt az estét a múzeumban tölti megtudhatja azt is Nemesné Sovány Krisztinától, hogy milyen gyógynövényeket érdemes begyűjteni, s azok mire valók. Természetesen felgyúlik az örömtűz is, amely köré ülve az érdeklődők az égi testekről és a csillagokról is érdekességeket tudhatnak meg. Sőt a kicsik örömére a témához kapcsolódó meséket is hallhatnak a Múzeumok Éjszakáján.

Borkóstolót is tartanak a panoráma teraszon, amelyre előzetesen e-mailen kell jelentkezni, de lesz tűzzsonglőr bemutató és lehetőség nyílik népi hangszerek készítésére, hogy együtt muzsikálhassunk a tücskökkel és békákkal a vízparton.

Foszforeszkáló arcfestést kérhetnek a gyerekek és megtanulhatják a kosárfonás fortélyait is. Lesz lepkeszámlálás az éjben, szentjánosbogár-kereső túra a sötétben, valamint csillagles. Aki elraktározná magában az éjszakai Desedán hajózás élményét, az felszállhat a sétahajóra, s utána elfogyaszthat egy szelet sült almát, amely jó eséllyel szentiványiból készül.

Lesznek persze programok a Fő utcai épületben is, ahol az állandó kiállítások megtekintése mellett 20 órától Az erdő hangjai - játékos foglalkozáson ismerkedhetnek meg a Somogyország vadászati kincsei című kiállítással.



Fotó: Lang Róbert