Kaposvár Fándly Csabánál többször senki nem állt színpadra a 2021/2022-es évadban. A Csiky Gergely Színház művésze a 333 előadás közül, 187-ben szerepelt, hangzott el a társulati évadzáró ülésen. Fándly Csabát nem csak ezért tapsolták meg munkatársai. Azért is járt a dicséret, mert őt választották meg a legjobb férfi színésznek és a Korai menyegző című filmben nyújtott alakításáért nemzetközi díjat, a SEE FF Berlin legjobb színészének járó elismerést is átvehette.

Forrás: Lang R.

– Nagyon megható érzés átvenni ezeket a díjakat – hangsúlyozta Fándly Csaba. – Elfáradtam az éved végére. Úgy érzem, hogy igyekeztem mindig megfelelni, bár ez olykor nem sikerült. Remélem, hogy a játékom mennyisége nem ment a minőség rovására. Nagyon köszönöm a színház társulatának, hogy megajándékozott ennyi lehetőséggel, bizalommal és segítséggel, hogy ez megtörténhessen. Ez soha nem egy ember érdeme – fogalmazott a színművész. Fándly Csaba hozzátette, nem gondolta, hogy a Korai menyegző nemzetközileg ekkora sikert fut majd be, de örül annak, hogy az alkotás ennyire népszerű.