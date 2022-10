– Könyveinek többsége balatoni és környékbeli eseményeket, témákat dolgoz fel. Mi inspirálja, miért éppen a Balatont választotta?

– Több kötődésem is van a Balatonhoz. Legfőképpen, hogy pár éve félig-meddig balatonfüredi vagyok. Igazából Budapesten lakom, de már a Balatonnál is van egy lakásom, ami nagyon régi vágyam volt. Füred és az egész Balaton egy régi nagy szerelem. Gyerekkorom óta rendszeresen járok a tóhoz, akkoriban mindig más-más településre, de most nagyon jó, hogy van egy állandó helyem. Ezért van most Balatonfüred erőteljesen jelen a könyveimben. Amúgy is előfordult már a Balaton a legelső könyveimben, Az Emma trilógiában is, amiben erőteljes szerepet játszik a tó és környéke.

– Valamint a történelem… Könyveiben jelen vannak fontos és jelentős események. Talán mert történelem szakos tanár?

– Végeztem történelem szakot, de sajnos nem igazán tanítottam történelmet, mert hamar „beszippantott” a nyelvtanítás és szabadúszóként oktattam. Azt is nagyon szerettem, de mindig hiányzott a történelem. Ám így, a regényeim által azért el tudom mondani azt, hogy tanítok is történelmet. Bár ezek regények és az elsődleges cél a szórakoztatás. Úgyhogy arra mindig vigyázok, hogy ne legyen didaktikus, szájba­rágós, tanár nénis. Remélem ez sikerül is. Szórakoztatva tanítani szerintem a legkellemesebb. Kapok is visszajelzéseket az olvasóktól arról, hogy a könyveimből tanultak valamennyit. Erre nagyon büszke vagyok.

– Mit gondol, miért szeretik az írásait?

– Ez mindig nagy titok számomra, nincs rá recept. Igény van arra, hogy magyar történelmi hátterű regények szülessenek. Valahogyan erre több mint 10 évvel ezelőtt ráéreztem és kiderült, hogy igazam volt, mert nagyon szeretik és nagyon várják az olvasók a könyveimet.

– Mennyit kell kutatnia ahhoz, hogy hiteles legyen az írása?

– Nem hiteles, hanem hihető szeretnék lenni. Ezt sokkal egyszerűbb megvalósítani. Szabadjára lehet engedni a fantáziát is, de csak az adott keretek között. Például a párbeszédekben nem szabad modern szlenget használni. Utána kell nézni apróságoknak is: milyen volt a korabeli divat, a mindennapi élet? Milyen szórakozási lehetőségeik voltak az embereknek? Hogyan étkeztek, milyen zenét hallgattak? Ez által válik izgalmassá és emberközelivé a történelem és maga a történet is.

– Író-olvasó találkozóra érkezett Kaposvárra, ahol telt ház fogadta. Milyen visszajelzést ad egy-egy ilyen esemény?

– Nagyon szeretek író-olvasó találkozóra járni, hiszen semmi nem helyettesítheti a személyes találkozást az olvasókkal. Az előző években a koronavírus-járvány miatt ezek elmaradtak, és ilyenkor jön rá az ember, hogy valójában mennyire fontosak. Mindenféle találkozásnak jelentősége van. Az elmúlt években minden ilyenről le kellett mondani, nem voltak egyéb könyves rendezvények sem. Az ünnepi könyvhét, könyvfesztivál, minden elmaradt. Úgyhogy most annál jobban élvezem, és úgy látom, hogy az olvasóknak is nagyon hiányzott. Szerencsére sokan eljönnek az eseményekre, akárhol járok, mindenhol nagyon várnak már.



Fotó: Lang R.

Már gyermekkorában megfertőzték a nagyi történetei

A kaposvári író-olvasó találkozón néhány kivételtől eltekintve hölgyek vettek részt. Nem véletlenül, ugyanis Fábián Janka könyveinek főszereplői mind nők. Az eseményen elhangzott, a szerző gyakran kap visszajelzést olvasóitól, hogy egy-egy könyvét a család férfitagjai is forgatják, de leggyakrabban nők veszik kézbe. Az író könyveit álnéven publikálja, eredetileg Mezei Johannának hívják. A Fábián Janka nevet nagymamája tiszteletére vette fel. Ő volt ugyanis az, aki már gyermekkorában megfertőzte a történeteivel, meséivel.