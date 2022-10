Budapest–Somogyvámos A somogyvámosi Krisna völgyből is érkeztek résztvevők a dívali, vagyis fényadó ünnep díszvacsorára Budapestre szerdán este. A Krisna-hívők vendégeket is hívtak az ünnepi eseményre, amelyen támogatóik vettek részt a Ram színházban. A dívalit Indiában öt napon át ünneplik. A budapesti rendezvényen Mr. Ramji India magyarországi nagykövetének üzenetét hozta el, amelyben köszönetet fogalmazott meg a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége felé szolgálatukért. Kiemelte, mennyire fontos a sötétségből a világosságba lépni afelé a fény felé, amelyet Krisna jelent.

Fedor Tibor, a Miniszterelnökség Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztályának vezetője Soltész Miklós államtitkár nevében beszélt az ünnepségen. – Ami a keresztényeknél az advent, a zsidóknál a hanuka, az Indiában a dívali – mondta. – Mindhárom ünnep a fényhez kötődik. Ahogy Ráma királyfi győz a sötétség, a gonosz felett, azt sugallja, hogy az igazságosság mindig győz. A dívali nem csupán új évet, hanem lelki megújulást is jelent – tette hozzá Fedor Tibor, aki a Krisna-tudatúak teremtésvédelmi és karitatív tevékenységét is méltatta.

Krisna-völgy főkertésze, Antal Balázs a fenntarthatóságról tartott előadást. – Minden évben van egy úgynevezett túlfogyasztási nap, amikorra a világ feléli éves energia- és élelmiszer-tartalékát. Idén ez július 28-ra esett világszinten, Magyarországon már május 30-án elfogyott az éves mennyiség. A hetvenes években történt utoljára, hogy decemberig kitartott – sorolta a tényeket a kertész, aki bemutatta azokat a módszereket, amelyekkel könnyíteni lehet a bolygón. Elmondta: napi harminc kilométert képes megtenni egy ökrös fogat, ennél többet csak úgy tehetünk meg, ha szennyezzük a környezetet. A Föld tehermentesítésére a megújuló energiák használatát javasolta és azt, hogy aki teheti, termelje meg magának az élelmiszert, amelyet falun a legkönnyebb megtenni.

Az esten Sivaráma Szvámi, a közösség lelki vezetője bejelentette háttérbe vonulását, a vezető testületi hivatalát Hosszú Zoltánnak adta át, aki Magyarországért és környező országokban élő Krisna-hívőkért felel mostantól. A Szvámi továbbra is lelki vezető marad.

Turbéki Bernadett



Látványos műsorral készültek a vendégeknek

Fotó: MW